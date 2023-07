The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom weiterhin an der Spitze der britischen Boxed-Verkaufscharts

HQ

Nintendo Switch-Titel sind auf dem verpackten, physischen Markt unglaublich schwer zu schlagen. Jede Woche, obwohl es schon Jahre her ist, schafft es Mario Kart 8 Deluxe in die engere Auswahl, und normalerweise ist die Switch-Version von Minecraft obendrein. Es sieht so aus, als ob The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein weiterer sein könnte, der dieser Sammlung unbezwingbarer Switch-Titel hinzugefügt werden könnte, wenn man sich die Verkaufsdaten ansieht.

Dies liegt daran, dass die Switch-Fortsetzung die zweite Woche in Folge erneut an der Spitze der britischen Verkaufscharts steht. Tatsächlich hat Tears of the Kingdom seit seiner Einführung Ende Mai den Spitzenplatz in den Charts gehalten und fiel nur Anfang Juni kurzzeitig auf Diablo IV und Ende Juni auf Final Fantasy XVI.

Wenn man bedenkt, dass der Juli ein stabiler Monat ist, scheint es wahrscheinlich, dass Tears of the Kingdom die Charts bis Ende August dominieren wird, wenn eine Sammlung größerer Spiele alle ihr Debüt gibt.

Was den Rest der Top Ten der letzten Woche betrifft, so belegt FIFA 23 den zweiten, Mario Kart 8 Deluxe den dritten und Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarök, Star Wars Jedi: Survivor, Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo IV und Minecraft auf Switch bilden den Rest der Liste.

Danke, Gamesindustry.biz.