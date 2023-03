HQ

Es gibt schon seit geraumer Zeit Gerüchte darüber, dass etwas, das mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu tun hat, Ende März passieren wird, und jetzt sind wir endlich das, was es ist.

Nintendo hat angekündigt , dass der Produzent der Serie, Eiji Aonuma, morgen um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ eine 10-minütige Gameplay-Präsentation für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veranstalten wird.

Was hoffen Sie, mehr zu sehen und zu erfahren?