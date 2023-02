The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Trailer neckt Zeldas Tod

HQ

Als gestern das erste Nintendo Direct für 2023 angekündigt wurde, dachte ich, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine offensichtliche Aufnahme sein würde, wenn man bedenkt, dass uns gesagt wurde, dass sich die Show auf Spiele konzentrieren würde, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen , und das ist das größte von allen. Glücklicherweise habe ich Ihre Hoffnungen nicht umsonst geweckt.

Nintendo hat uns einen brandneuen Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zur Verfügung gestellt, der sowohl zuvor enthüllte Fähigkeiten und Waffen als auch neue zeigt, die sich beim Lösen von Rätseln und beim Kampf gegen neue Arten von Feinden als nützlich erweisen werden. Neue Fahrzeuge sind ebenfalls enthalten.

Nicht nur das. Ich bin mir sicher, dass die Fans die *Epona* in den nächsten Stunden analysieren werden, besonders wenn Zelda jemanden anfleht, "ihm deine Macht zu leihen", bevor wir sehen, wie Link versucht, sie zu retten, der in einen Abgrund fällt.

Schließlich wird auch wiederholt, dass das Spiel noch am 12. Mai erscheinen soll, so dass Nintendo die Präsentation mit der Enthüllung einer coolen Sammleredition und amiibo-Figur für den mit Spannung erwarteten Titel krönte. Die einzige schlechte Nachricht dazu ist, dass bestätigt wurde, dass die Standard-Edition 69,99 US-Dollar kosten wird, während die Collector's Edition 129,99 US-Dollar kosten wird.

Was halten Sie von dem neuen Trailer und der Preisbestätigung?

HQ