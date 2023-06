The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Spezieller Pferdeführer

HQ

Von der legendären Stute Epona in Ocarina of Time bis hin zu vor allem Breath of the Wild waren die Reittiere, mit denen Link die Länder von Hyrule durchquert hat, fast Co-Hauptdarsteller in seinen Abenteuern, und die herausragenden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist in seiner Liebe zu Pferden nicht zu überbieten. In der Tat würden wir sagen, dass es noch spektakulärere Pferde gibt (magisch, sogar knallig) und es gibt auch eine größere Beteiligung von Malanya, der Gottheit der Pferde.

Bevor ich Ihnen erzähle, wo sich die seltenen Pferde befinden, müssen Sie ein paar Dinge beachten. Erstens, dass sich die Ställe ein wenig verändert haben (einige sind geschlossen oder sogar zum Hauptsitz eines anderen Unternehmens geworden). Pferde haben in Tears of the Kingdom auch ein zusätzliches Attribut: Zugkraft, die offensichtlich zum Ziehen von Karren verwendet wird... oder so ziemlich alles, was Sie sich vorstellen können. Um mehr über das Thema Reittiere zu erfahren, können Sie sich jederzeit ein Bett von Malanya in einem funktionierenden Stall abholen: Sie wird einige der nützlichsten Geheimnisse für die besten Ritter verraten.

So bekommst du Zeldas treues goldenes Pferd

Die vielleicht spektakulärste Neuheit im Spiel ist dieses Exemplar der Prinzessin mit einer glänzenden goldenen Mähne (es sieht fast wie eine Kutsche aus) und ziemlich ausgewogenen Statistiken. Wenn Sie auf der Suche nach dem goldenen Pferd sind, ist es ziemlich einfach, solange Sie dem umliegenden Gletschergriock nicht zu nahe kommen. Vom Steppenstall aus, den du wahrscheinlich schon gefunden hast, indem du zuerst zum Dorf Orni gehst, fährst du durch das Zentrum der nördlichen Tabanta-Steppe. Bevor du die Geoglyphe des Dämonenkönigs erreichst, siehst du eine Gruppe von Pferden, unter denen sich Zeldas treues goldenes Pferd deutlich abhebt.

Du brauchst ungefähr zwei volle Ausdauerräder, um dieses Exemplar zu zähmen, und wenn es dir in dieser Hinsicht fehlt, kannst du immer noch etwas Essen oder Elixiere kochen. Sobald er gezähmt ist, versuchen Sie, ihn Harloa im Stall zurückzubringen, der ihn Ihrer Obhut anvertraut, zusammen mit dem königlichen Zaumzeug, dem königlichen Sattel und einem belebenden Elixier für die Anstrengung. Du kannst ihn jetzt im Stall anmelden (wir haben ihn Goldie getauft).

Wie man das große weiße Pferd bekommt

Erinnerst du dich an das riesige Pferd in BotW, das südlich des Plateaus der Morgenröte gefunden wurde? Nun, hier ist das größte Reittier im Spiel eine Albino-Version davon und eine Hommage an Malanya und ihren ursprünglichen Feenbrunnen. Du wirst zuerst hören, dass er in der Nähe von Farones Stall lebt, und dann, entweder von einem Passanten oder von Malanya selbst in der Nachricht, die sie dir in deinen Träumen gibt, erfährst du, dass er normalerweise genau auf der anderen Seite des Sees der Einhufer gesehen wird, am südlichen Ende der Karte vom Stall aus.

Natürlich ist es viel hartnäckiger und wird dir einen ordentlichen Kick geben, wenn du versuchst, es von hinten zu reiten. Er ist genauso groß wie sein Vorgänger und erfordert auch hier einiges an Ausdauer. Aber du wirst gut abschneiden, wenn du bereits das Meisterschwert hast oder wenn du kräftiges Essen gekocht hast.

Sie können ihn in jedem Stall registrieren (wir haben ihn natürlich Santiago genannt), aber Sie können seinen Sattel oder sein Zaumzeug nicht wechseln, da sie in seiner Größe nicht vorhanden sind. Du wirst auch nicht in der Lage sein, seine Attribute zu verbessern, aber sie sind bereits standardmäßig bestialisch.

"Ich vermute auch, dass er sich die Haare nicht kämmen oder färben lassen möchte."

Natürlich mag er Äpfel genauso wie jeder Pferdesohn.

Wie bekomme ich ein knochiges Pferd?

Ihr werdet schon auf einige gestoßen sein, wenn ihr bereits tief in den Untergrund von Hyrule vorgedrungen seid, aber auf der Hyrule-Oberfläche wurden wieder ein paar Skelettpferde gesichtet. Im Stall in der Ebene sagt Tonfar sogar, dass es sein größter Wunsch ist, von ihnen zu wissen. Er erscheint jeden Abend im Park Sanidin, der mit einer Pferdestatue.

Komm näher und du wirst sehen, dass es sehr leicht zu fangen und dann recht fügsam ist, aber im Stall sind sie nicht allzu glücklich, wenn du ein Monster hereinbringst....

"Es tut mir leid, aber wir wollen uns nicht um diese schreckliche Kreatur kümmern."

Und wir wollten ihn Boney-M nennen... Wie auch immer, die Sache ist die, dass Tonfar ruhig bleibt, weil "er viele Freunde an einem sehr tiefen und dunklen Ort hat" und tatsächlich bittet er dich in einer anderen Mission, ein Reh oder einen Bären zu reiten. Natürlich wird es um 5:00 Uhr morgens, mit dem ersten Sonnenstrahl, Asche sein. So kann man ein Skelettpferd leider nicht lange halten.

Wie man den Herrn des Berges bekommt

Eines der mystischsten Wesen in Breath of the Wild lebt immer noch auf dem Berg Satoly, und dieses Mal kannst du ihn sehen, wenn du zu seinem kleinen Hinterland gehst und dem Götzen ein Fruchtopfer darbringst. Er ist so freundlich, dass er mit seinem göttlichen Licht eine Reihe besonderer Höhlen anzeigt, aber kannst du ihn zähmen? Wir überlassen dieses Geheimnis Ihnen, aber wo immer Sie eine fröhliche Blüte sehen, legen Sie unbedingt einen Apfel hin.

Wie man gute Pferde bekommt

Ihr wisst, dass die besten Exemplare gewöhnlich einfarbig sind, und Malanya zögert in euren Träumen nicht, euch per Telegramm eine Ahnung zu hinterlassen, wo ihr sie finden könnt. Zum Beispiel sehen Sie Vollblüter in:



Hyrule-Hügel, Donnerplateau...



Die Wiese von Farone, das Azosa-Gebirge...



Wie man die Eigenschaften von Pferden verbessert

Obwohl du beeindruckende Exemplare in der Welt finden kannst, ist es in Zelda: TOTK auch möglich, die Attribute deiner Reittiere zu verbessern, wenn du Malanyas Brunnen in Akkala besuchst. Um dies zu tun, müssen Sie sie in immer komplexeren und spezifischeren Mahlzeiten bezahlen. Dadurch ermöglicht sie es Ihnen, die folgenden Attribute zu erhöhen (außer in einigen besonderen Fällen, wie z. B. dem Großen Weißen Pferd, das "sagt, dass es so bleiben möchte, wie es ist"):



Kraft



Geschwindigkeit



Widerstand



Zugkraft



Stabiles Treuepunkteprogramm: Gildenpunktekarte

Eine weitere Neuerung in Tears of the Kingdom ist, dass jeder Besuch oder jede Aktion in den Beiträgen mit einem Punkt auf Ihrer Treuekarte belohnt wird, der wiederum gegen Preise an der Seite der Theke eingelöst werden kann.

