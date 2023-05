The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Offizieller Leitfaden kommt nächsten Monat

HQ

Publisher Piggyback hat seinen offiziellen Guide zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt, der 496 Seiten mit Tipps, Tricks und mehr enthält, um Ihnen auf Ihrer Reise durch Hyrule zu helfen.

Die massive Führung gibt es in zwei Varianten. Die Taschenbuchversion kostet 30 US-Dollar und das Hardcover-Cover der Collector's Edition kostet stattdessen 45 US-Dollar. Beide werden am 16. Juni veröffentlicht, einen ganzen Monat nach dem Start des Spiels.

Das bedeutet, dass Sie in Hyrule eine Weile auf sich allein gestellt sein werden, aber vielleicht werden Sie nach der Veröffentlichung des Buches nach den kniffligen Geheimnissen suchen, von denen das Spiel voll ist.

Hast du schon The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gespielt und wirst du den Reiseführer kaufen?