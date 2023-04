The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Launch-Trailer-Premiere morgen

HQ

Nintendo hat soeben auf Twitter angekündigt, dass die Premiere des dritten offiziellen Trailers für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, den wir alle als Launch-Trailer kennen, am morgigen Donnerstag, den 13. April um 16:00 Uhr MESZ stattfinden wird auf den offiziellen Kanälen des Unternehmens.

Laut der Notiz wird der Trailer ungefähr drei Minuten dauern und die letzte Vorschau sein, die wir vor der Veröffentlichung der Fortsetzung von Breath of the Wild am 12. Mai haben.

Nach dem zehnminütigen Gameplay, das Eiji Aonuma selbst vor zwei Wochen mit der Welt geteilt hat, in dem wir einige der neuen Fähigkeiten kennengelernt haben, die wir mit Link in Hyrule steuern können, freuen wir uns auf diesen neuen Clip und erinnern uns daran, dass sein Vorgänger einer der denkwürdigsten Trailer in der Geschichte der Videospiele ist.