The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kurz gelistet für $70 im Nintendo eShop

Es scheint, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beim Start einen hohen Preis haben könnte. Vor kurzem enthüllte der Nintendo eShop vorzeitig den Preis des Spiels, indem er es für 69,99 US-Dollar auflistete.

Diese Auflistung wurde später entfernt, aber es sind nicht nur die USA, die diesen erhöhten Preis gesehen haben. Ein kanadischer Twitter-Nutzer postete, dass sein eShop-Eintrag das Spiel bei 89,99 CAD sah, was den amerikanischen Preisen entsprechen würde.

Wenn man bedenkt, dass Sony und Xbox auch den Preis ihrer First-Party-Titel erhöht haben, wäre es nicht zu weit hergeholt, Nintendo dasselbe tun zu sehen. Es gibt auch viele, die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als diesen Preis wert sehen werden, besonders wenn es sich als die letzte große Veröffentlichung des Switch erweist.

Bist du bereit, umgerechnet 70 US-Dollar für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu zahlen?

Danke, Nintendo Life.