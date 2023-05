The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat sich mehr als 10 Millionen Mal verkauft

HQ

Es war nie eine Frage , ob The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sowohl kritisch als auch kommerziell ein Erfolg sein würde, sondern wie groß der Erfolg sein würde. Alex ist bei weitem nicht der Einzige, der der Meinung ist, dass das Spiel ein Meisterwerk ist, das unsere höchste Punktzahl verdient, daher war der kritische Punkt auf der Liste bereits abgehakt. Jetzt ist klar, dass sich das Spiel auch laaa

Nintendo hat bekannt gegeben, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in den ersten drei Tagen auf dem Markt mehr als 10 Millionen verkauft hat. Das macht es zum meistverkauften The Legend of Zelda-Spiel aller Zeiten und bedeutet, dass es genauso gut abschneidet wie die rekordverdächtigen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur.

Letzteres ist besonders interessant, da die Abenteuer von Link und Zelda in der Regel nicht so gut verkauft werden, wie man vielleicht denkt. Tears of the Kingdom folgt jedoch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild den urkomisch beeindruckenden Fußstapfen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, und wenn man bedenkt, welche technischen Probleme die Pokémon-Spiele des letzten Jahres hatten - und bis zu einem gewissen Grad immer noch haben, besteht die Möglichkeit, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sie ziemlich bald übertreffen könnte.