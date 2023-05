The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat ein Jahr gedauert, um zu polieren

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom war laut dem Director des Spiels, Eiji Aonuma, im Jahr 2022 praktisch fertig, wurde aber ein Jahr lang zurückgehalten, damit Nintendo das Spiel vor seiner Veröffentlichung besser aufpolieren konnte.

In einem neuen Interview mit der Washington Post sagte er, dass im Wesentlichen alle Arbeitsteile für das Spiel erledigt waren, es aber eine Verzögerung von einer Veröffentlichung im März dieses Jahres erhielt, um sicherzustellen, dass alles den erforderlichen Standards des Teams entsprach.

Wenn man bedenkt, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom derzeit immenses Lob erhält, scheint es, dass zusätzliche Zeit zum Köcheln dem Spiel wirklich gut getan hat. Es hat auch dazu beigetragen, dass es dieses Mal so wenig Fehler wie möglich mit den potenziell unbegrenzten Möglichkeiten einiger von Links Fähigkeiten gab.