The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Führer zu den Großen Feen

Es wäre kein großartiges Zelda-Spiel ohne die Großen Feen, und noch weniger, wenn wir ein paar Jahre später dasselbe Land Hyrule erneut besuchen. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom">magnificent Tears of the Kingdom sind die lieben, großen und liebenswerten Großen Feen zurück, aber du wirst ihre Feenbrunnen nicht mehr dort finden, wo du sie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht hast. Wo sind sie also? Begleiten Sie uns auf der Reise , um sie in der musikalischsten Quest des Spiels zu entdecken...

Zelda: Tears of the Kingdom Guide: Alle Brunnen der Großen Fee und wie man sie aus ihren Kokons holt

Die Großen Feen in Tränen des Königreichs sind vom Himmel von Hyrule aus sehr leicht in der Ferne zu erkennen, besonders wenn du dich von den Himmelsinseln aus startest, denn ihre Kokons verströmen einen sehr charakteristischen bunten Rauch. Sie werden bald sehen, dass sie an neue Orte gezogen sind und dass, obwohl sie immer noch sehr launisch sind, sie diesmal nicht Ihre Rupien wollen, sondern stattdessen ihren musikliebenden Geschmack befriedigen müssen.

Die vier großen Hauptfeen verstecken sich in ihren Kokons und warten darauf, ihr Lieblingsinstrument von Mitgliedern der reisenden Truppe von Musikern aus The Troubadours unter der Leitung des Maestros Batulio . Die andere Fee, Malanya, geht ihren eigenen Weg, aber diesmal nimmt sie eine besondere Bedeutung ein. So kannst du diese nette musikalische Nebenmission abschließen:

1. Wo ist die große Fee Muarenn und wie bekommt man sie aus ihrem Kokon?

Muarenns Kokon wird wahrscheinlich der erste sein, dem du begegnen wirst, weil das Spiel dich "einlädt", vom Orni-Dorf aus zu starten, und daher wirst du zwischen Tabanta und Hebra hin- und hergehen. Ihr Kokon befindet sich nördlich des Orosium-Schreins, zwischen der nördlichen und südlichen Tabanta-Steppe, neben dem Steppenposten. Nehmt euch in Acht, ein Gletschergriock erwartet euch direkt davor.

Aus ihrem geschlossenen Kokon spricht die Große Fee zu dir und aktiviert die Nebenquest. Serenade für Muarenn, wo sie Euch sagt, dass sie Trompatts Horn von den Troubadouren hören möchte. Auf Nachfrage sagen sie, dass sie so etwas wie ein Horn hinter der Großen Tabanta-Brücke gehört haben. Wenn Sie entlang der Schlucht nach Süden fahren, hören Sie das Horn, das das Lied der Lon-Lon Ranch spielt, bevor Sie die Brücke erreichen und den gefallenen Musiker in einem Sinkloch zwischen den Hügeln Ghissa und Droalna finden.

Trompatt hat seine eigene Nebenquest, Die dramatische Flucht des Instrumentalisten, mit der du ihn aus der Patsche helfen musst. Im Inneren des Dolinenlochs liegt es an dir, seinen Wagen zu reparieren und dich mit den verfügbaren Zonai-Geräten (oder den wenigen, die du bei dir hast) zu begnügen, um ihn vom Boden und aus dem Loch zu holen. Wenn es fertig ist, bitten Sie ihn, einzusteigen (es ist wahrscheinlich, dass Sie nicht das sicherste Fahrzeug bekommen). Verwenden Sie Zonai-Energiekugeln, wenn sie die Batterie nicht halten, und sobald Trompatt gespeichert ist, wird er Sie mit Vitalhonig für Ihre Hilfe belohnen.

Als nächstes, zurück am Steppenposten, werden Sie sehen, dass der Wagen überdacht sein muss, damit der Schnee die Troubadoure auf dem Weg zu Muarenns Kokon nicht verdirbt, also stellen Sie sicher, dass es keine Lücken gibt. Sobald Muarenn aus dem Kokon kommt, bekommt man eine silberne Rupie, wenn man die schöne Darbietung hört. Die folgenden Feen, mit Ausnahme von Malanya, folgen mit ihren Quests einer ähnlichen Struktur:

2. Wo ist die Große Satten-Fee und wie kann man sie aus ihrem Kokon herausholen?

Der Satten-Kokon befindet sich auf dem Trainingsgelände der Hyrule-Ritter, etwas nordöstlich des schwebenden Schlosses Hyrule, in der Nähe des Waldgasthauses. Die Große Fee hatte sich darin versteckt, nachdem eine Frau, die sich Zelda nannte, sie erschreckt hatte.

Deine Journalistenkollegin Orni Penn von der Zeitung "Lucky Clover Gazette" vertraut dir eine Nebenquest an Serenade für die Große Fee, in der du die Musik ihres Lieblingsinstruments machen musst, um sie aus dem Kokon zu holen, in diesem Fall brauchst du Vionelas Geige .

Um die Gesellschaft bei dieser Gelegenheit mitzunehmen, liegt es an Ihnen, den Traber für den Transport von Musikern und Instrumenten zu arrangieren. Ihr Gefallen wird sich in der Zeitschrift widerspiegeln und Sie erhalten den Stoff der Gazette als Geschenk.

3. Wo ist die Große Fee Seddha und wie kann man sie aus ihrem Kokon herausholen?

Der Kokon der jüngsten Schwester der Großen Feen befindet sich in der Nähe eines Pfahls im westlichen Teil von Necluda, in den östlichen Ausläufern der Twin Peaks.

Wenn du die sekundäre Quest Serenade für Seddha aktivierst, weißt du, dass die Große Fee die Trommel von Perkuss hören will. Anscheinend waren die Trommeln des Perkussionisten in der Nähe des Dorfes Kakariko zu hören, um eine Kurve auf dem Weg aus dem Bonooru-Gebirge heraus. Ihr werdet es hören und ihn in der Nähe der Biegung des Ciela-Sees unter einem Felsen finden.

Perkuss will drei Portionen kräftigen Honig und mit der Nebenquest Süß wie Honig schlägt er vor, dass du sie in der Nähe eines "Lochs" in Kakariko bekommst, aber es ist einfach, sie überall zu finden, und du hast wahrscheinlich schon einen vom Trompeter (den du mit dem Sensor verwenden kannst, wenn du ihn bereits hast, um mehr zu finden).

Wenn du zum Twin Peaks Post am Fluss zurückkehrst, wirst du sehen, dass es Zeit ist, ihn mit der ganzen Gesellschaft zu überqueren, also verwandle den Wagen in ein Motorfloß und erschrecke die Truppe unterwegs zu Tode.

4. Wo ist die Große Fee Laniah und wie bekommt man sie aus ihrem Kokon?

Laniah ist älter als ihre Schwester Seddah, aber jünger als ihre andere Schwester Satten. Ihr Kokon befindet sich in der Nähe des Plains Post, unter der Manhala-Brücke, am Ostufer des Himmlischen Flusses, der im Westen an Gerudo grenzt.

Für die Quest Serenade für Laniah wirst du wissen, dass die Große Fee den angenehmen Klang der Flöte hören möchte... von der Flötistin Flauryn, die mit Haite, Yanaes Schwester, verbunden ist, und sie werden oft am Farone Post im Südosten gesehen.

Wenn Sie dorthin reisen und hineinreisen, wird Zoeh Ihnen sagen, dass sie die Flöte durch einige Bäume im Norden sowie ein seltsames Tier in einem Wald im Osten gehört hat. Die Bäume sind an der Stange befestigt und Flauryn sitzt auf einem Ast. Wenn du die Nebenquest Der Wunsch des Pfeifers beginnst, erzählst du von dem Feuer im Blumenfeld, das er unwissentlich entfacht hat, weil seine geliebte Haite einen leuchtenden Baum sehen wollte. Holen Sie sich 10 heimliche Glühwürmchen und er wird ihr das kostbare Geschenk geben, ohne Bäume zu töten. Sie können nachts in den Wald nach Norden gehen, um die Insekten zu jagen.

Sobald die Turteltauben wieder vereint sind, wird Flauryn ermutigt, mit der Band zurückzukehren, und Sie können zur Plains Post zurückkehren. Die Truppe der Troubadours spielt bereits in voller Länge! Jetzt muss nur noch der Karren in einen knorrigen Buggy verwandelt werden, um in den Kokon zu klettern und Laniah mit dem schönen Konzert zu erfreuen.

Extra: Wo finde ich die Große Gottheit Malanya und wie bringe ich sie aus ihrem Kokon?

Neu in BotW und viel "gruseliger" als ihre Verwandten, kehrt die Große Pferdegottheit natürlich auch in Tears of the Kingdom zurück, und jetzt mit neuen Fähigkeiten, wie so viele andere Dinge im Spiel. Wie die vier großen Feen ist Malanya an einen anderen Ort gezogen und Sie werden sie nicht mehr am See der Equines finden (wo eine weitere reiterliche Überraschung auf Sie wartet), aber Sie werden viel mehr mit ihr in Kontakt sein und darüber hinaus bietet sie einen fantastischen Service.

Zuallererst, bevor Sie den Malanya-Kokon finden, werden Sie darüber Bescheid wissen, wenn Sie sich entscheiden, sich in einem Gasthaus in einem Malanya-Bett anstelle eines normalen Kinderbetts auszuruhen. Wie Ihnen die Regenten des Gasthauses angekündigt haben, hat diese Unterkunft den Bonus, dass Sie in Ihren Träumen ein Malanya-Orakel erhalten. Es verrät dir unter anderem, wo du sie findest und auch, wo du gute Exemplare von Pferden findest, abgesehen von den besonderen Pferden im Spiel.

Die Reiterfee wartet neben dem Akkala-Posten im Nordosten auf dich. Sie müssen dem Pfad nach dem Posten in Akkala Ost folgen und Sie erreichen den Roux-See, nördlich des Postens. Anstatt ihr Musik zu geben, wird Malanya wie ein Ross vom Magen erobert, insbesondere indem sie ihr eine temperamentvolle Karotte gibt.

Als sie aus dem Kokon kommt, verrät sie, dass sie nicht nur die Pferde zurückbringt, die diese Welt verlassen haben (sie hat bereits deine gefallenen Reittiere in BotW wiederbelebt), sondern auch ihre Attribute verbessern kann. Wenn du jedoch ihre Kräfte einsetzen möchtest, musst du sie mit Nahrung entschädigen.

"Immerhin gibt es einen Grund für das Sprichwort. Pferdeangelegenheiten werden nie mit leerem Magen behandelt."

So können Sie durch das Bezahlen für bereits gekochte Gerichte die Attribute Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Schusskraft verbessern. Er fragt Sie zum Beispiel nach Speisen wie abwechslungsreichem Bergbraten, gegrilltem Gemüse oder aromatischem Kräuterbraten.