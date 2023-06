The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Erinnerungs-Guide

HQ

Wenn Sie bereits The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielen">die überwältigende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Erzählmethode der von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sehr ähnlich ist. Das heißt, Link sammelt Erinnerungen aus einer anderen Zeit, um das Puzzle der Geschichte dieses neuen Abenteuers zu vervollständigen.

Seit ihr zum ersten Mal von den Himmelsinseln heruntergekommen seid oder sogar in den Trailern, werdet ihr diese großen Markierungen bemerkt haben, die überall auf der Hyrule-Oberfläche aufgetaucht sind. Sie beziehen sich auf Teile der Geschichte, und wenn Sie bereits welche haben, wissen Sie, was sie sind. Was folgt, ist eine Anleitung, die Ihnen hilft, sie alle zu finden. Wenn Sie immer noch nicht wissen, wovon wir sprechen, kommen Sie hierher zurück, wenn Sie den ersten gefunden haben. Außerdem wird dieser Artikel einige sehr leichte Story-Spoiler enthalten. Sie wurden gewarnt.

Zelda: Tears of the Kingdom - Wo sind all die Drachentränen?

Die Erinnerungen an das Spiel (Sie können sie im Travelogue-Menü wiederholen, indem Sie auf "-" drücken), die die Geschichte von Tears of the Kingdom ausmachen, sind hauptsächlich die "Tränen des Königreichs", die dem Spiel seinen Titel geben, speziell Dragon Tears genannt von Impa und den Forschern. Was die Zeichen betrifft, die den mythischen Kornkreisen (zum Beispiel im Film Signs) oder den Nazca-Linien ähneln, so werden sie hier treffendgenannt und sind diesmal die Besessenheit des alten Sheikah.

Übrigens, wenn du mehr über all das wissen und ein paar visuelle Hinweise im Spiel selbst erhalten möchtest, führen dich die Begegnungen mit Impa zum Vergessenen Tempel, am Ende der Tanagar-Schlucht (keine Sorge, er ist nicht von Wächtern oder harten Feinden befallen). Aber wenn du nur hinter der Geschichte her bist und sie so schnell wie möglich in die Hände bekommen willst, findest du hier eine Anleitung zu allen Erinnerungen/Zwischensequenzen im Spiel und wie du sie freischaltest.

Werbung:

Insgesamt gibt es 12 Drachentränen und insgesamt 18 Erinnerungen.

Hier werden wir Ihnen sagen, wie Sie alle Erinnerungen an das Abenteuer erhalten, aber wir werden Ihnen keine Spoiler darüber geben, was sie enthüllen.

Erinnerung 01: Die Macht des Meisterschwerts

Um die erste Erinnerung in chronologischer Reihenfolge zu erhalten, sollten Sie bereits ein paar Stunden gespielt haben, denn dies geschieht in Gesellschaft des Großen Deku-Baums, der, sagen wir, indisponiert ist, wenn Sie ihn zum ersten Mal treffen. Zuerst musst du also in der Lage sein, mit ihm zu sprechen, aber das ist Teil einer separaten Quest. Diese Szene spielt zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom und hat logischerweise mit der wichtigen Rolle des Meisterschwerts in beiden Abenteuern zu tun. Kurz gesagt, wenn Sie dies wirklich zuerst tun möchten, sollten Sie am besten vorbereitet sein, da die Aufgabe, den Deku-Baum von seinen Bauchproblemen zu befreien, eine ziemliche Herausforderung sein kann.

Erinnerung 02: Das Erwachen

Die erste Erinnerung, die in diesem Spiel chronologisch auftaucht, ist die Nummer 02 auf deinem Purah-Pad, denn es ist die Szene, die du aktivierst, sobald du dein Durchspielen startest. Tatsächlich ist es das erste, was Sie von Tears of the Kingdom gesehen haben, bereits mit den älteren Trailern. Du weißt, wer diese Mumie ist...

Werbung:

Für diesen gibt es keine besonderen Schritte. Starten Sie einfach das Spiel.

Erinnerung 03: Verloren - Träne des Drachen 1

Die Geoglyphe in Form von Rauru ist am offensichtlichsten, da sie sich auf dem Gras der nördlichen Hyrule-Ebene zwischen der Burg und dem Nohmy-Sumpf befindet. Es ist unmöglich, es bei Ihrem ersten Flug um die Karte zu übersehen. Die Träne ist auch auf dem Kopf des Zonai gut zu sehen. Die Quest selbst führt dich hierher, um diese erste Geoglyphe aus der Vogelperspektive eines Heißluftballons mit Impa zu untersuchen, aber denke daran, dass du den Gleitschirm vielleicht noch nicht hast! Achten Sie darauf, es zu schnappen, bevor Sie hoch hinaus gehen, damit Sie einen sicheren Abstieg gewährleisten können. Ihr könnt dies tun, indem ihr die ersten Schritte der Quest "Krise auf Schloss Hyrule" abschließt.

Memory 04: Eine unbekannte Welt - Dragon's Tear 2

Da die Quest dich dazu einlädt, im Dorf Orni zu beginnen, ist dies wahrscheinlich auch die zweite Geoglyphe, auf die du stoßen wirst, in Form eines Tempels. Es befindet sich auf dem Tabanta-Hügel zwischen der Tanagar-Schlucht und der Orlim-Lagune. Seine Träne ist in der Zeichnung über dem Eingangsbogen zum Tempel zu sehen.

Erinnerung 05: Minerus Rat - Dragon's Tear 3

Die Geoglyphe in Form von Nintendo Switch oder Purah Pad ist ebenfalls recht zentral gelegen, obwohl Sie sie je nach Reihenfolge Ihrer Quests viel später finden können. Auf der Karte liegt es zwischen der Beele-Wiese und dem Beele-Tal oder auf halbem Weg zwischen Schloss Hyrule und der Zora-Region. Die Träne befindet sich in der Mitte des Bildschirms und ist gut sichtbar.

Erinnerung 06: Der Gerudo-Angriff - Dragon's Tear 4

Immer noch in der Mitte der Karte, aber diesmal im Südwesten der Ebene, neben dem Samare-Plateau, befindet sich die Geoglyphe in Form von Moldora und ihre Träne befindet sich auf dem immer noch gekrümmten Schwanz. Sie finden es leicht vom Riverside Stable aus: In der Batol-Lagune, im oberen Teil der Zeichnung in einem kleinen kreisförmigen Wald.

Erinnerung 07: Falsche Loyalität - Dragon's Tear 5

Die Ganondorf gewidmete Geoglyphe befindet sich natürlich am Eingang von Gerudo, an der Innenwand der Klippe mit Blick auf die Wüste unter dem Zaffir-Plateau. Obwohl es sehr vertikal ist, finden Sie die Träne im Herzen der Zeichnung, auf dem Schnee.

Memory 08: Zelda und Sonia - Dragon Tear 6

Etwas weiter nördlich von der vorhergehenden Geoglyphe befindet sich diese Geoglyphe, die Sonia gewidmet ist, weit westlich in einer geraden Linie von der Wachfestung auf dem Ilumen-Plateau in den Hyrule-Hügeln. Die Träne ist am rechten Rand der Haarzeichnung des Monarchen zu sehen.

Erinnerung 09: Die Tragödie von Sonia - Dragon's Tear 7

Wie gut durchdacht ist diese Geoglyphe? Er hat die Form eines Gerudo-Dolches und sieht sehr schön aus, wenn er über der einzigen geografischen Formation in ganz Hyrule gedruckt ist, die die gleiche Form hat: die Halbinsel Brissia, in der südöstlichen Ecke der Karte, östlich des Dorfes Onaona. Die Träne ist an einem Ende des Waffenschutzes über dem Griff zu sehen.

Erinnerung 10: Geburt des Dämonenkönigs - Dragon's Tear 8

Wow (sorry). Diese mächtige Erinnerung ist auch leicht zu finden, besonders wenn Sie sich auf die Suche nach Zeldas goldenem Pferd gemacht haben. Es liegt auf der Spitze der verschneiten Nord-Tabanta-Steppe, es ist gigantisch und hat die Form eines.... naja, wie ein Dämon. Der Riss befindet sich am linken Rand der Zeichnung.

Erinnerung 11: Die Armee des Dämonenkönigs -

Dieses Gedächtnis hat keine Geoglyphe und wird durch das Fortschreiten in der Geschichte selbst aktiviert, offensichtlich wenn Sie weit genug fortgeschritten sind, um die fantastische Szene zu sehen, zu der Ganondorf fähig ist, nachdem Sie den geheimen Stein in der vorherigen Erinnerung erhalten haben. Ihr werdet es sehen, wenn ihr zum Schloss Hyrule geht und der Hauptquest folgt, nachdem ihr die vier Tempel abgeschlossen habt, die mit den vier Geißeln verbunden sind.

Erinnerung 12: Der Schwur der Weisen - Drachenträne 9

Diese Geoglyphe hat die logische Form eines Magatama oder geheimen Steins und befindet sich am östlichen Ende der Karte, auf dem Talu-Plateau, bereits mit Blick auf die Lanayru-See. Wenn Sie das Magatama als "9" betrachten, befindet sich die Träne auf der unteren rechten Kurve.

Erinnerung 13: Die Pflicht des Monarchen - Dragon's Tear 10

Diese Geoglyphe ist auch sehr klar und vielleicht findest du sie schon sehr früh, denn sie leuchtet an einer Wand des Hylia-Sees. Wenn du dir die Zeichnung ansiehst, wirst du leicht die Träne in ihrer Blüte oben links sehen, aber hüte dich vor dem flammenden Gleeok, der die Brücke bewacht!

Speicher 14

[Im Aufbau, aber schauen Sie bald wieder vorbei, wenn Sie nach diesem suchen!]

Memory 15: Das Schwert einer anderen Ära - Dragon's Tear 11

Diese Geoglyphe in Form des Meisterschwerts liegt horizontal zwischen den Ruinen von Oumbra und dem Eldin-Gebirge, und der Riss ist einer der leichtesten, da er sich an einem Ende des Schwertes des bösen Zerstörers befindet, fast an der Spitze der Klinge. Tipp: Wenn du nicht gerade herumfliegst und den Untergrund erkundest, kannst du mit "Auf einer Säule aufsteigen" direkt von unten auf die Geoglyphe klettern.

Speicher 16

[Im Aufbau, aber schauen Sie bald wieder vorbei, wenn Sie nach diesem suchen!]

Erinnerung 17: Tränen des Drachen - Träne des Drachen 12

Das Mega-Story-Event, das wir hier nicht spoilern wollen, wird mit dieser Bonus-Träne in seiner ganzen Pracht enthüllt. Um es freizuschalten, müssen Sie die vorherigen elf gefunden haben. Dieser wird dann an einem sehr erkennbaren Ort fallen: der Spiralhalbinsel, die mit der spiralförmigen Schweifform, in Akkala. Vielleicht kannst du dich sogar direkt zum Gemmimiq-Schrein teleportieren, um die traurigste Träne ein paar Meter entfernt zu finden.

Memory 18: Zeldas Wunsch

Eine weitere erhalten Sie ohne Geoglyphe und schreitet in der Geschichte natürlich voran. Diese letzte Erinnerung in der Zeitlinie kommt deiner aktuellen Zeit am nächsten, sobald der Dämonenkönig auf die Vergangenheit beschränkt ist, und du wirst sehen, dass sie mit dem zusammenhängt, was zu Beginn des Spiels im Tempel der Zeit passiert. Ihr werdet zurückkommen, wenn ihr das wieder auf seine engagierte Mission gebracht habt.