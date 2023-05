The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beendet in 94 Minuten von Speedrunner

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt gestartet und wir gehen davon aus, dass eine ganze Menge von euch an diesem Wochenende Link's neuestes und größtes Abenteuer erleben werden. Einige Leute haben es jedoch bereits geschafft, das Spiel zu beenden, da sich herausstellt, dass dies in 94 Minuten durchaus möglich ist.

Es ist der gymnast86, der den ersten Speedrun-Rekord für das Spiel aufgestellt hat, und Sie können sich unten einige Ausschnitte davon ansehen, wie dies gemacht wird (Vorsicht, da es offensichtlich Spoiler enthält). Dieser Rekord wird natürlich stark reduziert, und Insider Gaming erinnert uns daran, dass der aktuelle Speedrun-Rekord für The Legend of Zelda: Breath of the Wild bei mickrigen 23 Minuten und 42 Sekunden liegt.

Erkunden Sie gerne jeden Winkel der Zelda-Spiele oder ist es Ihr Hauptziel, das Abenteuer zu beenden?