The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Artbook Leaks online

Das Artbook von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde vollständig durchgesickert und taucht online auf.

Das Buch, das hier zu finden ist, enthält Details zu Charakteren, der Geschichte des Spiels, seiner Welt und mehr. Wenn Sie Spoiler vermeiden möchten, empfehlen wir Ihnen, das Artbook vor der Veröffentlichung nicht zu lesen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Details zum Spiel sind bisher etwas spärlich geblieben. Abgesehen von Lecks raten wir jedoch immer noch weitgehend, was das neueste Spiel enthalten wird.