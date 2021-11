The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verkauft beinahe so viele Exemplare wie die ursprüngliche Wii-Version

HQ

Die Verkaufszahlen von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD legen nahe, dass das Spiel im Juli ein zweites Leben beginnen konnte. Im jüngsten Finanzbericht von Nintendo erfahren wir, dass Skyward Sword HD bis zum 30. September weltweit 3,6 Millionen Kopien verkaufen konnte. Der Analyst Daniel Ahmad erinnert sich, dass das originale Spiel ebenfalls in diesem Bereichen anzutreffen ist, da der Wii-Titel insgesamt ca. 3,67 Millionen Einheiten absetzen konnte. Beeindruckend ist der Vergleich vor dem Hintergrund der zeitlichen Dimension: Das Original ist zehn Jahre alt, das HD-Remaster zu diesem Zeitpunkt etwas weniger als drei Monate.

Im Februar kündigte Nintendo eine überarbeitete Version des Nintendo-Wii-Abenteuerspiels The Legend of Zelda: Skyward Sword an, das zum zehnten Geburtstag des Spiels auf der Nintendo Switch zurückkehren sollte. Neben der Präsentation, die auf der jüngsten Nintendo-Hardware insgesamt verbessert wurde, wurde das ursprüngliche Gameplay weitestgehend beibehalten und um moderne Steuerungsoptionen erweitert. Mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr in dieser Kritik.

