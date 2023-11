The Legend of Zelda: Ocarina of Time Fan-Video im Ghibli-Stil, das Sie vom Film träumen lässt

HQ

Seit Jahren (noch bevor es YouTube gab) haben wir von Fans erstellte Videos sowohl in animierten als auch in Live-Action-Formaten gesehen, die Szenen aus The Legend of Zelda-Spielen nachstellen, und jetzt, da wir offiziell wissen, dass ein Live-Action-Film der Spieleserie in Arbeit ist, wird das Video, das wir Ihnen heute präsentieren, mit Sicherheit Ihre Fantasie über eine animierte Adaption anregen.

User Rwanlink hat ein Video erstellt, das Szenen und Charaktere aus Ocarina of Time (und ein Easter Egg aus Skyward Sword) zeigt, die mit der Unreal Engine 5 erstellt wurden und eine ähnliche Ästhetik wie die Filme des japanischen Animationsstudios Ghibli haben. Der Schöpfer berichtet, dass er mehr als 600 Stunden und vier Monate Arbeit in Anspruch genommen hat, um das Projekt zu erstellen, bei dem er für absolut alles verantwortlich war: von der Animation und dem Design jedes Objekts, jeder Figur und jeder Umgebung bis hin zum Mischen von Musik und Beleuchtung.

In dem Video sehen wir Links Abschied aus dem Kokiri-Wald und seinen Abschied vom Großen Deku-Baum und seine Reise durch das Hyrule-Feld zum Dorf Schloss Hyrule, und es zeigt alle Dorfbewohner, die dort leben, sowie Navi, Talon, Malon, den Verkäufer des Happy Mask Shops, Prinzessin Zelda, den König von Hyrule und Impa. Wir sehen sogar die Ankunft von Nabooru und Ganondorf, um der Krone (fälschlicherweise) die Treue zu schwören, und die Szene im Garten, in der Link und Zelda aus dem Fenster des Schlosses schauen.

Obwohl es Gerüchte gibt, dass es weitere The Legend of Zelda-Filme von Illumination geben wird (die in diesem Jahr bereits mit dem Super Mario-Film an den Kinokassen gut abgeschnitten haben), würde eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Studio Ghibli mit einem ähnlichen Qualitätsniveau den Erfolg des Films sicherlich auf ein noch nie dagewesenes Niveau heben, meinst du nicht?