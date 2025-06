The Legend of Zelda Movie verschoben auf den 7. Mai 2027

HQ

Jeder, der die Tage bis zum Debüt von The Legend of Zelda Movie zählt, möchte vielleicht einen Moment warten, da sich das Veröffentlichungsdatum des Films dank einer Verzögerung verschoben hat. Ursprünglich wurde erwartet, dass es am 26. März 2027 eintreffen würde.

Laut einem neuen Briefing von Miyamoto selbst wird der Film am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen. Es ist eine Verzögerung von nur ein paar Wochen, und Miyamoto sagt, dass die zusätzliche Zeit genutzt wird, um "den Film so gut wie möglich zu machen".

Sich selbst aus dem März herauszuschieben, könnte eine gute Sache für The Legend of Zelda Movie sein. Sonic 4 soll am 19. in die Kinos kommen, und Godzilla x Kong: Supernova soll ebenfalls in diesem Monat in die Kinos kommen. Nintendo möchte diesem Film wahrscheinlich die bestmögliche Chance geben, den Erfolg von "The Super Mario Bros. Movie" zu wiederholen.

The Legend of Zelda Movie wird am 7. Mai 2027 veröffentlicht.