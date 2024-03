The Legend of Zelda Movie Der Regisseur möchte einen ernsthaften Film machen, der auch Spaß macht und skurril ist

HQ

Wes Ball, der Regisseur von The Maze Runner und dem kommenden Kingdom of the Planet of the Apes, hat auch ein weiteres großes Projekt in einer Verfilmung von The Legend of Zelda. Wir sind wahrscheinlich noch eine Weile vom Film entfernt, aber das hat Ball nicht davon abgehalten, über seine Ideen zu sprechen.

Im Gespräch mit Total Film (via GamesRadar) verriet Ball, was er mit seinem Legend of Zelda-Film erreichen möchte. "Ich habe diese großartige Idee", sagte er. "Ich habe schon lange darüber nachgedacht, wie cool ein Zelda-Film wäre... Ich möchte die größten Wünsche der Menschen erfüllen. Ich weiß, dass dieses [Zelda]-Franchise für die Leute wichtig ist, und ich möchte, dass es ein ernsthafter Film wird. Ein echter Film, der den Menschen eine Flucht ermöglichen kann."

"Das ist es, was ich versuchen möchte zu erschaffen - es muss sich wie etwas Reales anfühlen. Etwas Ernstes und Cooles, aber auch etwas Lustiges und Skurriles."

Wir haben kein vorläufiges Veröffentlichungsfenster für The Legend of Zelda Movie, aber es ist wahrscheinlich, dass wir noch Jahre davon entfernt sind. Hoffentlich gibt dies Ball etwas Zeit, um herauszufinden, wie er etwas machen kann, das all seine Ideen zusammenfasst.