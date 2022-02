HQ

Knapp ein Monat ist vergangen, seitdem Nintendo ankündigte, dass das 3D-Abenteuer The Legend of Zelda: Majora's Mask im Februar in das kostenpflichtige Online-Abo "Nintendo Switch Online + Expansion Pack" (35 Euro im Jahr) eingeführt wird. Am 25. Februar, also am kommenden Freitag, dürfen Retro-Fans und Interessierte das alte Nintendo-64-Spiel auf der neuesten Nintendo-Heimkonsole spielen. Ein Trailer verrät euch, worauf ihr euch einstellen solltet:

HQ

Quelle: Nintendo.