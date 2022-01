The Legend of Zelda: Majora's Mask ab Februar im Nintendo-Switch-Online-Erweiterungspack

HQ

Anfang der Woche haben wir erfahren, wann der N64-Titel Banjo-Kazooie im Online-Dienst "Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket" (40 Euro im Jahr) verfügbar wird und heute Nacht hat der Publisher verraten, mit welcher weiteren Überraschung Mitglieder im kommenden Monat rechnen dürfen. The Legend of Zelda: Majora's Mask soll dem Abonnement im Februar hinzugefügt werden, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Nintendo Amerika. Ein konkretes Datum haben wir noch nicht erhalten, deshalb heißt es Warten.

Majora's Mask ist bei uns in Europa im November 2000 auf dem Nintendo 64 erschienen und es gilt als eines der düstersten Abenteuer, die die Serie über die Jahre hervorgebracht hat. In diesem Titel wird Link von einem maskierten Feind verflucht und seiner Fähigkeiten beraubt. Darüber hinaus muss unser Held innerhalb von drei Tagen irgendwie verhindern, dass der Mond auf die Erde knallt. Martin verrät euch in seiner Kritik mehr über dieses bis heute einzigartige Spiel.