The Legend of Zelda feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum, und auch wenn wir so bald kein neues Spiel oder den Film bis 2027 bekommen, gibt es dennoch Möglichkeiten, wie Fans ihre Liebe zu ihrem Lieblings-Silent Pot Smasher zeigen können. Kürzlich hat eine neue Kollektion von Waffenspielzeugen landesweit in Japan Läden gefunden.

Die Legend of Zelda Weapon Collection enthält neun sammelbare Spielzeuge, die eng in die Handfläche passen. Sie sind: das Meisterschwert, Hylianischer Schild, Königliches Zweihandschwert, Zoras Großschwert, Cloisonné-Messer, Stellers Bogen, Felsbrecher, Lichtschuppen-Speer und eine seltene Scheidenversion des Meisterschwerts.

Sie sind mit Kaugummi in japanischen Süßwarenläden sowie in anderen Geschäften erhältlich. Online kannst du vielleicht eine dieser Waffen im Ausland ergattern, aber du kannst sicher sein, wie bei jedem Produkt, das nur in einer bestimmten Region erhältlich ist, dass Scalper diese Preise in die Höhe treiben werden.

