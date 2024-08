The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zeigt uns einige der Gegenstände und Kräfte, die die Prinzessin auf ihrer Reise durch Hyrule verwenden wird

HQ

Nintendo mag die Abnutzung der Nintendo Switch in den letzten Monaten dafür verantwortlich machen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass, wenn es ein Franchise (abgesehen von Mario) gibt, das die Massen zurück in die Läden bringen kann, dann ist es The Legend of Zelda. Mit der Ankündigung von "Echoes of Wisdom" bei der letzten Nintendo Direct beendete das in Kyoto ansässige Unternehmen die Debatte darüber, ob Prinzessin Zelda in ihrem eigenen Spiel die Hauptrolle spielen würde, und gab ihr gleichzeitig ihren eigenen Charakter mit ihren Kräften, Gegenstände zu replizieren und Feinde zu beschwören, die in ihrem Namen kämpfen, während sie Hyrule durchquert, um ihr Land und ihren geliebten Link zu retten. Aber jetzt haben wir noch mehr Grund zur Freude.

Nintendo hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem wir einige der Gegenstände sehen, die wir für die Prinzessin auf ihrer Heldenreise ausrüsten können, sowie einen kleinen Vorgeschmack auf ihre neue Fähigkeit: Bond (und Reverse Bond). Damit werden selbst die größten Hindernisse kein Problem sein, um voranzukommen, obwohl wir sicher einige Rätsel sehen werden, die das Konzept weiter treiben als das, was wir in diesem Teaser sehen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 exklusiv für Nintendo Switch, zusammen mit einer passenden Sonderedition von Nintendo Switch Lite.