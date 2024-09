The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom war fast ein Dungeon-Builder

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein weiteres sehr einzigartiges Spiel, das in dieser geschichtsträchtigen Franchise spielt, nicht nur, weil Princess Zelda ein Protagonist ist, sondern auch aufgrund des Kunststils und des Gameplays als Ganzes. Es stellte sich heraus, dass Nintendo noch verrücktere Pläne und Ideen für diesen Titel hatte, einschließlich der Tatsache, dass es sich einst um einen Dungeon-Builder handelte.

In einem Nintendo Ask the Developer-Blog erklärte Co-Director Satoshi Terada von Entwickler Grezzo und langjähriger The Legend of Zelda -Produzent Eiji Aonuma ein wenig darüber, wie die Idee zum Dungeon-Builder entstanden ist und warum sie zurückgelassen wurde.

Terada sagte: "Wir haben ein paar verschiedene Möglichkeiten untersucht, das Spiel parallel zu spielen. Mit einem Ansatz konnte Link verschiedene Objekte wie Türen und Kerzenständer kopieren und einfügen, um originelle Dungeons zu erstellen. Während dieser Erkundungsphase wurde diese Idee als "Edit-Dungeon" bezeichnet, weil die Spieler ihr eigenes The Legend of Zelda-Gameplay erstellen konnten.

Dann fügte Aonuma hinzu: "Sie zeigten es mir und sagten mir, ich solle es versuchen. Als ich spielte, dachte ich, dass es zwar Spaß macht, einen eigenen Dungeon zu erstellen und ihn anderen Leuten zu überlassen, aber es ist auch nicht so schlecht, Gegenstände, die kopiert und eingefügt werden können, auf dem Spielfeld zu platzieren und ein Gameplay zu schaffen, mit dem man Feinde bekämpfen kann.

"Das war der Beginn des Gameplays mit "Echos". Das Gameplay wurde von der Erstellung von Dungeons bis dahin auf die Verwendung von kopierten und eingefügten Gegenständen als Werkzeuge verlagert, um das eigene Abenteuer voranzutreiben."

Wenig später erklärte Aonuma: "Alle anderen haben das Spiel mit dem Gedanken an die Dungeonerstellung entwickelt, aber ich war direkt neben ihnen und dachte mir etwas anderes aus. (lacht) Aber es gibt einen Grund, warum es ein Jahr gedauert hat, bis der Teetisch auf den Kopf gestellt wurde. Schließlich kann man das Potenzial von Ideen, sich zu solidem Gameplay zu entwickeln, nicht wirklich erkennen, bis man die Funktionen und ihr Gefühl überprüft hat, also wollte ich, dass sie es zuerst versuchen, es zu machen.

"Ich hatte das Gefühl, dass die 'Edit Dungeon'-Funktion, die sie mir gezeigt haben, ein erhebliches Potenzial hat, zu einer neuen Art und Weise entwickelt zu werden, The Legend of Zelda-Spiele zu spielen, wenn das Gameplay geändert wird, um stattdessen "Echos" zu verwenden. Also dachte ich, es wäre gut, in diese Richtung zu expandieren und könnte auf diese Weise noch interessanter werden."

Glaubst du, Nintendo hätte das Element des Dungeon-Baus mehr erforschen sollen, vielleicht um letztendlich einen Titel vom Typ The Legend of Zelda Maker zu machen?