The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom kann in weit unter einer Stunde besiegt werden Die Speedrun-Community ist wieder dabei.

HQ Je nachdem, wen du fragst, ist das neu veröffentlichte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bei einem normalen Durchspielen etwa 20 Stunden lang. Aber Nintendo hat viele Geheimnisse und für diejenigen, die alles machen wollen, sollte es etwa 30 Stunden dauern. Aber... Speedrunner gibt es immer, und sie sind gerade dabei, das Abenteuer auszunutzen. Im Moment ist OnakuTV der Schnellste, nachdem er Zeldas eigenes Abenteuer in 52 Minuten und 51 Sekunden durchgespielt hat - und er glaubt, dass der Rekord sehr bald unter 50 Minuten klettern wird. Ihr könnt euch den vollständigen Spieldurchgang im YouTube-Video unten ansehen, aber seid auf massive Spoiler vorbereitet, da es das Ende enthält. Wenn Sie es noch nicht gespielt haben, aber mehr wissen möchten - wir empfehlen Ihnen unseren Testbericht.