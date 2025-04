The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition enthält keinen The Champions Ballad DLC

HQ

Es ist klar, dass Nintendo den Informationshahn zu einigen der Probleme mit Switch 1-Titeln, die auf Nintendo Switch 2 über die sogenannten Switch 2 Editions aktualisiert werden, leicht öffnet. Heute haben wir bereits berichtet, dass diese neuen Editionen sowohl das betreffende Spiel als auch den Inhalt dieser aktualisierten Version vollständig auf der Cartridge enthalten werden, ohne dass zusätzliche Downloads erforderlich sind. Und obwohl das großartig für Erstspieler (oder Wiederspieler) von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist, scheint es, dass nicht der gesamte Inhalt auf der kleinen Kassette vorhanden sein wird.

Es handelt sich um den Story-DLC The Champions Ballad, der dem Spiel ein paar zusätzliche Stunden hinzugefügt hat und der laut Nintendosoup sowohl auf Switch 1 als auch auf Switch 2 als herunterladbarer Inhalt bestehen bleiben wird. Es ist nicht allzu überraschend, obwohl es großartig gewesen wäre, den gesamten Inhalt des Spiels, das viele immer noch für das beste Spiel aller Zeiten halten, auf physischen Medien zu haben, um es für die Ewigkeit aufzubewahren.

Hast du den Breath of the Wild DLC gespielt und was hältst du davon?