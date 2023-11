The Legend of Zelda bekommt einen Live-Action-Film

Anfang dieses Jahres beschlossen einige Gerüchte, auf den Zug aufzuspringen und zu behaupten, dass Nintendo kurz davor stand, einen animierten The Legend of Zelda Movie zusammen mit den Machern von The Super Mario Bros. Illumination zu machen. Nun, wir wissen endlich, dass tatsächlich ein Film gedreht wird, aber es wird etwas ganz anderes sein als die Gerüchte behaupten.

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass es eine Live-Action The Legend of Zelda Movie macht. Regie führt Wes Ball (The Maze Runner und der kommende The Kingdom of the Planet of the Apes), produziert von Nintendo und Arad Productions Inc. und interessanterweise kofinanziert von Nintendo und Sony Pictures Entertainment.

Das ist aber auch schon alles, was gesagt wurde, also teilt bitte in den Kommentaren mit, wer ihr hofft, Link, Zelda und Ganon spielen wird.