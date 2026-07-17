The Legend of Zelda bekommt eine Spielzeugsammlung von Hasbro

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Am 30. April feiert der Zelda-Film die Weltpremiere, und wie Sie sich denken können, wird er mit großen Werbekampagnen und viel Merchandise gestartet. Es sieht nun so aus, als würde diese Kategorie eine Sammlung von Spielzeugen von Hasbro umfassen.

In einer Pressemitteilung auf Business Wire können wir nun lesen, dass Hasbro "eine neue Lizenzpartnerschaft mit Nintendo angekündigt hat, um Produkte basierend auf der beliebten Legend of Zelda-Reihe zu entwickeln." Die Partnerschaft wird bereits 2027 beginnen, und wir müssen nicht lange warten, um die ersten konkreten Beweise zu sehen. da wir uns auf "die ersten Enthüllungen von drei 6-Zoll-Figuren auf der San Diego Comic-Con (23.–26. Juli 2026)" freuen können.

Billy Lagor ist Leiter der Spielzeug- und Brettspielabteilung bei Hasbro und sagte in einer Stellungnahme:

"Seit Jahrzehnten fesselt die Legend of Zelda-Reihe Fans durch ihre tiefgründige Hintergrundgeschichte, unvergessliche Charaktere und ein beständiges Entdeckungsgefühl. Indem wir Nintendos ikonisches Storytelling mit Hasbros Führungsstärke in Action und Rollenspiel kombinieren, liefern wir Spielzeuge, die Fans dazu einladen, zu spielen, zu erkunden und ihre eigenen epischen Abenteuer zu erleben."

Und damit können wir nur warten. Wir nehmen an, dass die ersten drei oben genannten Charaktere, die vorkommen, Link, Zelda und Ganondorf sind, aber natürlich könnte es auch etwas ganz anderes sein.