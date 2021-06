The Legend of Zelda bekommt ein eigenes Game&Watch-System

Zelda war das Rausschmeißer-Thema von Nintendos diesjähriger E3-Veranstaltung. Der Publisher hat DLC-Inhalte von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung besprochen, neue Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild II aufbereitet und einen kleinen Handheld mit dem Retro-Namen "The Legend of Zelda Game & Watch" präsentiert.

Das kleine Stück Hardware enthält die drei alten Zelda-Abenteuer The Legend of Zelda (das Original), Zelda II: The Adventure of Link und die Gameboy-Version von The Legend of Zelda: Link's Awakening. Abgerundet wird das mit kleineren Spielereien, wie einer exklusiven Adaption von Game and Watch: Vermin mit Link als Charakter. Zusätzlich dazu dürft ihr euch die Uhrzeit anzeigen lassen, während ihr spielt, oder einen "interaktiven Timer" setzen. Am 12. November kommt das Gerät auf den Markt.