The Legend of Vox Machina: Staffel 4

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Schon in den ersten fünf Minuten der Pilotfolge im Jahr 2022 machte The Legend of Vox Machina unmissverständlich klar, dass es darauf abzielte, eine epische Fantasie mit etwas anderem zu erschaffen. Auf ihre Art. Die Gruppe von Söldnern und unwahrscheinlichen Helden hat auf ihren Reisen durch Exandria gegen alle möglichen Feinde, Verschwörungen und Schurken gekämpft, so sehr, dass die Gruppe zu Beginn dieser vierten Staffel scheinbar alles erreicht hat. Nachdem sie die Drachen des Chromatischen Konklaves besiegt haben, die im ersten Teil der Serie beinahe die Welt zerstört hätten, steht Vox Machina nun vor Frieden und der Verfolgung ihrer individuellen Ziele statt denen der Gruppe.

Und das ist wichtig, denn der Ton, den wir in Vox Machina finden, ist der einer zerstreuten und zersplitterten Gruppe, die ein Jahr nach der Niederlage der Drachen in relativem Frieden lebt. Percy und Vex führen ein luxuriöses Leben in ihrer Villa in White Rock, während Vax und Keileth um die Welt reisen, um die Prüfungen abzuschließen, um das Aramenté-Ritual abzuschließen und in Kikis Aufstieg zur Stimme des Sturms ihres Ashari-Volkes zu gipfeln, während der Schurke sein Ende aufgrund der seltsamen Erkrankung, unter der er leidet, kommt immer näher. Grog und Pike ertränken ihre Langeweile und ihren Kummer in Taverne um Taverne, unsicher, was sie tun sollen, während Scanlan neben seiner Tochter vermisst wird und wenig Lust hat, zu dem Leben mit den anderen zurückzukehren, das er mit den anderen geführt hat. Es ist Zeit, die Handlungsstränge auszubreiten und auch mit den abschließenden Kapiteln zur Vorbereitung auf das Abenteuer zu beginnen.

Vox Machina konnte nicht lange getrennt bleiben, und nun schwebt eine neue Bedrohung – viel gefährlicher und weniger greifbar – über der ganzen Welt. Der Kult der Wahrheit, der ein Wesen namens Der Flüsterer verehrt, übernimmt allmählich die verletzlichen Gedanken der Bewohner Exandrias. Seine Anhänger scheinen zudem von einer seltsamen Art von Magie durchdrungen zu sein, die sie vor dem Tod bewahrt, egal wie schwer ihre Wunden sind, und die Gruppe steht hier wirklich mit dem Rücken zur Wand. Es gibt Niederlagen, es gibt Tränen, und es gibt das echte Gefühl, dass es diesmal vielleicht nicht ganz so wird, wie die Kreaturen (wie Fans der Critical Role-Sessions genannt werden) es kennen, denn der beste Weg, alle dazu zu ermutigen, diese brillante Animationsserie zu sehen, ist, dass sie beschlossen haben, einige Handlungsstränge auf eine andere Weise neu zu erfinden. Das führt zu ein paar Momenten, die mir den Atem geraubt haben.

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Die vierte Staffel von Vox Machina markiert den Anfang eines Endes, das (mehr als bestätigt) in einer fünften Staffel, die Critical Role bereits produziert, kommen wird. Die dritte Episodenserie enttäuschte trotz eines Fortschritts in Bezug auf Ambition und Animationsqualität (und einem erneuten höheren Maßstab), einige aufgrund der Verwirrung der Handlungsstränge und des enttäuschenden Endes. Aber wir müssen bedenken, dass es wirklich schwierig ist, ein Tabletop-Rollenspiel-Erlebnis wie das ursprüngliche Dungeons and Dragons-Spiel von Critical Role in Vox Machina zu übersetzen, das in animierten Episoden etwas mehr als 10 % seiner Dauer ausmacht. Es ist nicht immer möglich, alles auf dem Bildschirm zu behalten, noch kann man die Notwendigkeit ignorieren, Kontext für eine Welt zu liefern, die dem regulären Zuschauer fremd ist. Während die Handlungen in früheren Staffeln ausgedehnt wurden, hat diese vierte Staffel einen langsameren, viel fokussierteren Ansatz gewählt und das narrative Gewicht der Welt direkt auf die Figuren verlagert.

Alle Mitglieder von Vox Machina haben viel mehr Bildschirmzeit für sich allein, außer Scanlan, der in ein paar Episoden der Hauptgeschichte kaum zu sehen ist, dessen Rolle jedoch von der charmanten Taryon Darrington, einem neuen Mitglied der Gruppe, übernommen wird. Obwohl diese Figur im ursprünglichen Tabletop-Spiel von Sam Riegel gespielt wurde, wurde die Rolle hier an den fünffachen Emmy-Gewinner Wayne Brady übergeben, der die Figur zu seiner eigenen gemacht hat. Und nach ein paar Episoden ist es, als wäre der narzisstische und naive Artificer schon immer bei den anderen gewesen. Größere Bedeutung wurde auch den Mitgliedern zuteil, die zuvor das Rampenlicht an andere abgetreten haben. Zum Beispiel sitzen Vex und Percy jetzt weniger am Steuer, und es sind die Geschichten von Grog, Keleth, Vax und vor allem Pike, die die Erzählung bestimmen.

Die Synchronisation ist nicht das Einzige, was in dieser Staffel heraussticht; während Brady als Taryon ein Highlight ist, ist Andy Serkis in seiner Rolle ebenfalls erwähnenswert, und er wird sofort zu einem meiner Lieblingscharaktere. Es gibt auch Momente, besonders in der letzten Folge, in der sich der Höhepunkt entfaltet, in denen Neil Acrees Soundtrack erneut in voller Pracht glänzt, und natürlich wurden die Actionszenen verfeinert, um wirklich beeindruckende Szenen zu schaffen, in denen das CGI über jeden Zweifel erhebt ist. Das ist D&D vom Feinsten, und die Charaktere handeln entsprechend. Nachdem ich die zwölf Episoden dieser vorletzten Staffel gesehen habe, kann ich nur die Tage bis zum Staffelfinale zählen, um diesen Figuren, die so viel für das Fernsehen gegeben haben, und deren geistige Erben in The Mighty Nein noch einen langen Weg vor sich haben, ein passendes Ende und eine Pause zu geben, um die Serie zu diesen Höhen des Erfolgs zu führen.

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