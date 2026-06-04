The Legend of Vox Machina Cast enthüllt, welche Critical Role-Momente sie gerne animiert gesehen hätten

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The Legend of Vox Machina adaptiert die epische erste Kampagne von Critical Role, einer D&D-Reihe, in der DM Matt Mercer eine Gruppe seiner Synchronsprecher-Freunde durch gefährliche Quests und waghalsige Abenteuer führt. Die animierte Version der Kampagne muss viel Fett abschneiden, da D&D-Sitzungen lang sind und wenn wirklich alles adaptiert wäre, würden wir nie das Ende eines Handlungsbogens sehen, geschweige denn der gesamten Serie.

Auch wenn es viele Momente gibt, die am besten im Schnittraum bleiben sollten, haben wir die Besetzung von The Legend of Vox Machina gefragt, ob es Episoden oder Momente gibt, die sie gerne für die Serie animiert gesehen hätten.

"Ich habe die Pub-Crawl-Folge, die wir aus der ursprünglichen Kampagne gemacht haben, geliebt, aber ich glaube, sie hätte nicht gut funktioniert, weil sie wirklich darauf angewiesen war, wie frustriert Matt Mercer war, weil er sich viele Pubs ausdenken musste, was eigentlich alles, was ich sehen wollte, war, zu sehen, wie er langsam eine Menge Namen für Pubs erfinden musste, " sagte Taliesin Jaffe, Percys Stimme.

"Ich wäre nicht böse gewesen, wenn Vox Machina sich für einen Moment als Kühe hätte verkleiden müssen", fügte Vax-Schauspieler Liam O'Brien hinzu, woraufhin Vex-Schauspielerin Laura Bailey hinzufügte: "Ich hätte es genossen, Keyleth tatsächlich zu einem Goldfisch werden zu sehen. Aber wiederum wirken sich bestimmte Momente nicht auf die gleiche Weise."

Sam Riegel wollte nichts aus Staffel 4 spoilern, sagte aber, er hätte sich gewünscht, es hätte Platz für eine bestimmte "Erbrechensszene" mit seiner zweiten Figur Taryon Darrington gegeben, die in der Serie von Wayne Brady gesprochen wird.

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten für weitere Details zu The Legend of Vox Machina Staffel 4 an: