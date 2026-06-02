The Legend of Vox Machina Cast behielt ihre Tabletop-Wurzeln für die Aufnahme der Serie beiseite

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Die Besetzung von The Legend of Vox Machina unterscheidet sich etwas von vielen anderen Animationsserien. Die Hauptfiguren des Ensembles, Laura Bailey, Liam O'Brien, Travis Willingham, Ashley Johnson, Matt Mercer, Sam Riegel, Taliesin Jaffe und Marisha Ray, kannten sich alle schon seit Jahren und spielten eine längere Version dessen, was später The Legend of Vox Machina in einem D&D-Livestream werden sollte.

Als sie ihre geliebte D&D-Kampagne in ein animiertes Format adaptierten, teilte uns der Cast mit, dass sie bestimmte Details hatten, um das Gefühl der Originalserie lebendig zu halten. Amazon Prime Video war in dieser Hinsicht ein großartiger Kollaborateur, sagt Matt Mercer, wobei Travis Willingham hinzufügte, dass die Besetzung – wie bei der Serie – beschlossen hat, alle gemeinsam in einem Raum aufzunehmen.

"Außerhalb von COVID haben wir verlangt, dass wir alle gleichzeitig im selben Raum aufzeichnen. Selbst wenn wir, weißt du, nur entfernt waren, waren wir alle auf einer riesigen Aufnahmesession, nur damit wir uns hören, aufeinander reagieren, sicherstellen, dass alles, was in dem Moment auftauchte, an die Spitze steigt und wenigstens, weißt du, berücksichtigt wird", erklärte Willingham.

"Aber das ist der Ursprung von all dem: Wir nehmen zusammen auf, wir nehmen die anderen Charaktere auf, die Nebencharaktere, die NPCs, die Schurken, jeder, der noch keine Chance hatte zu filmen, wir dürfen versuchen, verrückte Stimmen zu machen." Willingham fuhr fort und fügte hinzu, dass Matt Mercer immer noch so viele Stimmen einnimmt, wie er es als Dungeon Master der ersten Kampagne tat, auch wenn er denkt, er würde seine Stimme im Moment nur als Stellvertreter einsetzen.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um mehr vom Cast von The Legend of Vox Machina über alles rund um Staffel 4 zu erfahren: