The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erscheint erst am 22. Oktober auf PS4

NIS America hat uns Mitte der Woche das neue Erscheinungsdatum vom nächsten Kapitel der JRPG-Reihe The Legend of Heroes verraten - der Titel wurde ein paar Wochen nach hinten verschoben. Trails of Cold Steel III erscheint am 22. Oktober in Europa auf der PS4, über neue Elemente haben wir kürzlich erst in einer kleinen Gameplay-Übersicht gesprochen. Fans dürfen sich auf eine konsequente Fortsetzung des zweiten Spiels freuen, da die Geschichte 18 Monate nach den Ereignissen des Erebonianischen Bürgerkriegs ansetzt.

