The Legend of Aang: The Last Airbender hat die Produktion abgeschlossen

The Legend of Aang: The Last Airbender hat offiziell die Produktion abgeschlossen. Der Film, der uns einen Einblick in eine ältere Version von Team Avatar gibt, ist fast fertig für die Veröffentlichung später in diesem Jahr. Nach mehreren Verzögerungen und einer Änderung des Kinoplans zählen wir die Monate herunter, bis wir endlich die Rückkehr von Bending und unseren Lieblingscharakteren aus The Last Airbender im Oktober erleben können.

Dies wurde von der Regisseurin des Films, Lauren Montgomery, auf Instagram bestätigt. Dort schrieb sie darüber, wie großartig der Film ist und dass er es wirklich verdient, auf einer größeren Leinwand gesehen zu werden. "Der Film ist großartig!! Das muss vom Regisseur nicht viel bedeuten. Vielleicht habe ich eine gewisse Voreingenommenheit, aber ich habe das Bedürfnis, das offenzulegen", schrieb sie. "Die jüngste Entscheidung, uns vom Kino zum Streaming zu verlegen, könnte den Eindruck erwecken, dass die Qualität nicht ausreichend war, aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieser Film verdient es, auf einer großen Leinwand gesehen zu werden!! "

The Legend of Aang: The Last Airbender erscheint am 9. Oktober auf Paramount+. Sie folgt Aang und seinen Freunden, während sie versuchen, eine uralte Kraft zu entdecken, die das Luftbändigen vor dem Aussterben retten könnte.