Kurt sagt immer, dass er von zu Hause aus arbeitet. Tatsächlich ist die Wahrheit, dass er bei der Arbeit lebt - unter Bedingungen, die, gelinde gesagt, miserabel sind. Kurt ist der letzte Mitarbeiter im JFC-1 (Jüngle Fulfillment Center 1), dem größten Paketzentrum der Welt, wo er seit 25 Jahren Pakete an erwartungsvolle Kunden ausliefert und ihre tiefsten Träume erfüllt. Zumindest ist das das Mantra der Jüngle Corporation.

Kurt hatte einst Tausende von Kollegen, aber jetzt ist alles automatisiert, um noch mehr Effizienz und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Er bewegt sich durch das riesige Paketzentrum, Seite an Seite mit vielen Maschinen und Robotern, die ähnliche Arbeit verrichten, aber viel effizienter. Sie können sich vorstellen, dass die Paketzentren und Zentrallager von Amazon in naher Zukunft aussehen werden.

The Last Worker ist ein seltsames Spiel - nicht, dass das unbedingt eine schlechte Sache ist. Dies ist ein narratives Abenteuerspiel und die Geschichte ist der stärkste Teil davon. Kurt ist fast unbefristet angestellt, aber eines Tages wird seine Loyalität auf die Probe gestellt, als er von Hoverbird kontaktiert wird, einem Mitglied einer mysteriösen Gruppe von Aktivisten, die ihn bitten, beim Sturz von Josef Jüngle zu helfen, dem reichsten und einflussreichsten Mann der Welt und dem Mann hinter der Jüngle Corporation - Kurts Arbeitgeber. Von hier aus entwickelt sich die Geschichte in unvorhergesehene Richtungen und als Kurt von der dunklen Seite seines Chefs erfährt, muss er sich bald zwischen seinem Job und Aktivismus entscheiden.

Du übernimmst die Kontrolle über Kurt und bewegst dich auf seinem JünglePod, einer Kreuzung aus Palettenheber und Hover-Scooter. Normalerweise ist es Kurts Aufgabe, sich zwischen kilometerlangen Regalen voller Pakete zu bewegen, die an die Kunden ausgeliefert werden müssen. Kurt muss dafür sorgen, dass die Pakete pünktlich ankommen, indem er sie in den Versandbereich transportiert, er muss daran denken, Pakete zu entsorgen, die entweder die falsche Größe haben, das falsche Gewicht haben oder beschädigt wurden.

Kurt wird immer von seinem Roboter-Kumpel und guten Freund Skew (eine lustige Interpretation von SKU) begleitet, der ein kleiner fliegender Roboter mit einem niedlichen kleinen Propeller ist. Ihre Dialoge sind sehr unterhaltsam und werden mit echter Überzeugung vorgetragen - dazu gleich mehr. Abgesehen davon, dass er sicherstellt, dass die Pakete zu den Kunden gelangen, damit er nicht auf sich aufmerksam macht, begibt sich Kurt zusammen mit dem Hoverbird und Skew auf kleinere Stealth-Missionen in den dunkleren Ecken von JFC-1. Nach und nach erlangt Kurt immer mehr Fähigkeiten, die es ihm unter anderem ermöglichen, verschlossene Türen zu hacken und Wachbots abzuschießen. Es ist ein einfaches Gameplay und es ist eindeutig die Geschichte, die den Spieler fesselt und dazu bringt, weiterzumachen.

Die Grafik sieht ganz nett aus und hat einen starken Comic-Stil. Charaktere und Umgebungen basieren auf Konzeptzeichnungen von Comic-Legende Mick McMahon, der in den 1980er und 1990er Jahren für Judge Dredd, Slaine und The Last American verantwortlich war. Ich bin nicht verrückt nach dem Design von Kurt, das ein bisschen seltsam fehl am Platz erscheint, aber der Rest, von den Menüs bis zur Welt selbst, scheint ziemlich gut gemacht zu sein.

Wie bereits erwähnt, werden die Dialoge des Spiels mit großer Überzeugung vorgetragen. The Last Worker ist voll von bekannten Schauspielern, die den Charakteren des Spiels ihre Stimme leihen - und das merkt man. Hinter der Stimme der Hauptfigur Kurt steckt der isländische Schauspieler Ólafur Darri Ólafsson (Murder Mystery, The Tourist, Banshee) und er macht das wirklich gut. Auch der Rest der Besetzung überzeugt mit Jason Isaacs (Harry Potter, Star Trek: Discovery) als Skew, Clare-Hope Ashitey (I.T., Riviera, Seven Seconds) als Aktivist HoverBird und David Hewlett (Suits, Midway, Stargate) als Josef Jüngle. Die Musik stammt von Oliver Kraus, der bereits mit Künstlern wie Adele, Christina Aguilera, Sia und Pink zusammengearbeitet hat.

All diese Namen können The Last Worker für mich jedoch nicht retten. Wie gesagt, es ist ein etwas seltsames Spiel - und es hat mich nie wirklich gepackt und man hat den Eindruck eines Spiels, das einfach nicht sehr aufregend ist. Das Gameplay ist sehr einfach, aber es kann auch manchmal schwierig sein, herauszufinden oder zu sehen, was zu tun ist, so dass ich mehrmals stecken geblieben bin. Darüber hinaus gibt es gegen Ende des Spiels einige seltsame, von Flappy Bird inspirierte Minispiele, die sowohl langweilig als auch frustrierend sind. Auf der anderen Seite ist es seltsam befriedigend, Pakete abzuholen und an die richtigen Stellen im Jüngle-Paketzentrum zu liefern, und einige der Stealth-Sequenzen funktionieren gut, aber dann kann es plötzlich eine Sequenz geben, in der man nicht weiß, was zu tun ist.

Schließlich stellte ich mehrmals fest, dass In-Game-Events nicht ausgelöst wurden, so dass ich eine Aufgabe neu starten musste, um voranzukommen. Es gab noch andere kleinere technische Herausforderungen, so dass am Ende alles etwas frustrierend war, obwohl es unter den Ärgernissen eine ziemlich interessante Geschichte gibt, die mit Überzeugung geliefert wird. Leider kann es die anderen Probleme des Spiels einfach nicht ausgleichen.

The Last Worker ist für eine Vielzahl von Plattformen verfügbar (einschließlich Utomik, das wir als intuitive Interpretation von Abonnementdiensten empfanden, die zwar ein paar Probleme mit der Leistung hatten, aber als vollgepackter und interessanter Indie-First-Ersatz für einen Abonnement-Stil dienten, den Game Pass immer noch als Goldstandard findet) und für PlayStation 5 und PC kann es auch in VR gespielt werden. mit PSVR2 und Meta Quest 2.