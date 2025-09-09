The Last Witch Hunter bekommt eine Fortsetzung mit Vin Diesel und Michael Caine in den Hauptrollen

HQ

Anfang des Jahres veröffentlichte Vin Diesel einen langen Instagram-Post, in dem er verriet, dass eine Reihe von Projekten bis zu einem gewissen Grad in Arbeit zu sein scheinen. Dazu gehörten mehr Riddick, ein eigenständiger Groot -Film und sogar ein weiterer The Last Witch Hunter, und ehrlich gesagt schien beides nicht allzu wahrscheinlich zu sein...

Aber vielleicht ist an Diesels Worten etwas Wahres dran, denn Variety berichtet nun, dassThe Last Witch Hunter eine Fortsetzung bei Lionsgate im Schnellverfahren in Vorbereitung ist, mit Plänen, dass Diesel neben Michael Caine als Hauptdarsteller und Hauptdarsteller auftritt, der im Alter von 92 Jahren aus dem Ruhestand kommen wird, um seine Rolle des Priesters Dolan wieder aufzunehmen.

Es gibt noch kein Datum für die Premiere oder gar den Produktionsbeginn, aber neben Lionsgate ist auch Diesels Produktionsfirma von One Race Films an dem Projekt beteiligt. Wir warten auch auf Informationen darüber, wer das Drehbuch schreiben, das Projekt inszenieren und wie der Rest der Besetzung aussehen wird.