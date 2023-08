The Last Voyage of the Demeter tut sich im Kino schwer, aber Stephen King und Guillermo del Toro loben den Film

HQ

Leider läuft der zweite von Dracula inspirierte Blockbuster von Universal nicht so gut. Erst war es Nicolas Cages dämlicher Renfield, und jetzt ist es André Øvredal, der Trollhunter Regisseur The Last Voyage of the Demeter, der auf den Grund des Meeres sinkt. Stattdessen sind es wenig überraschend Barbie und Oppenheimer, die dem Kino weiterhin den Wind aus den Segeln nehmen.

Aber auch wenn die Kinobesucher nicht an Vampirspaß auf den sieben Weltmeeren interessiert zu sein scheinen, liebt es Horror-Meister Stephen King. Für ihn erinnert der Film an die guten alten Hammer Filme aus den 60er und 70er Jahren. Auch Guillermo del Toro, ein Mann, der sich auch im Horrorfilm-Genre einen Namen gemacht hat, ist von Øvredals Film beeindruckt.

