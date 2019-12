The Last Remnant Remastered erobert Handys

Letzte Woche ist das Strategie-Rollenspiel The Last Remnant überraschend auf den mobilen Geräten (iOS/Android) erschienen. Square Enix brachte den Titel vor einem guten Jahr in hübscherer Optik auf Playstation 4 und Nintendo Switch, nun könnt ihr das JRPG auch in die Hosentasche stecken. Im App-Store und auf Google Play kostet The Last Remnant Remastered jeweils 22 Euro, das ist ein kleines Stückchen teurer als die Konsolenversionen. Große Displays sind bei diesem Spiel von Vorteil, da es viele taktische Menüs gibt.

Aufnahmen der mobilen Version.