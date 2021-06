The Last Oricru wirkt wie Gothic für zwei Koop-Freunde auf der gleichen Couch

Das Prager Indie-Studio Goldknight's arbeitet an einem neuen Rollenspiel namens The Last Oricru. Das Third-Person-Abenteuer versetzt uns in eine „mittelalterliche Sci-Fi-Fantasiewelt", in der verschiedene Fraktionen aufeinandertreffen, darunter auch Stämme humanoider Tierwesen. Die großen Parteien kämpfen um die Vorherrschaft, was zu einem gewaltigen Bürgerkrieg führt, den wir überleben irgendwie wollen.

Weil wir dazu neigen, mit perfektem Timing am richtigen Ort aufzutauchen, dürfen wir im Spielverlauf viele Entscheidungen treffen, die lange Schatten werfen, erklärte der Publisher Prime Matter. Wir können beispielsweise einer bestimmten Gruppe beim Erfüllen ihrer Ziele helfen oder sie betrügen, um uns einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Damit wir unsere Entscheidungen später auch bereuen können, soll das Kampfsystem anspruchsvoll und knallhart sein.

Laut PR-Sprecher Tobias Stolz-Zwilling kann ein Offline-Freund im Splitscreen-Koop mitmachen - Online-Spielern steht diese Option aber offenbar nicht zur Verfügung. Die Entwickler zeigten uns einen Bosskampf gegen eine riesige Spinne in einem Dungeon, die mit Schwert, Schild und Magie kaum kleinzukriegen war (zumindest wenn man kein erfahrener Kämpfer ist). Falls ihr das Monster jedoch in die richtige Position lockt, kann ein zweiter Spieler ein Fallgitter herunterlassen, das das Monster schnell besiegen würde (sofern das Timing stimmt). Denkt jedoch nicht, dass ihr das ganze Spiel so einfach umgehen könnt, da der Schwierigkeitsgrad im Mehrspielermodus skaliert. Damit wollen die Entwickler sicherstellen, dass beide Spielstile gleichermaßen anspruchsvoll und lohnend ausfallen.

The Last Oricru bietet seichte RPG-Unterhaltung mit Ausrüstung und Fähigkeiten, die wir gradlinig verstärken und verbessern können. Die Erfahrung sollte nicht zu tiefreichend werden, denn die Entwickler wollen sich stattdessen auf die Entscheidungsvielfalt konzentrieren. Von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, gibt es viele Elemente, die an die Spiele von Piranha Bytes (Gothic, Elex) erinnern. Wir müssen bis zum nächsten Jahr warten, um diesen Eindruck zu überprüfen, denn The Last Oricru wird 2022 auf PC und Konsole veröffentlicht.