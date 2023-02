The Last of Us-Star Bella Ramsey bezieht Stellung gegen homophobe Fans

HQ

The Last of Us-Star Bella Ramsey hat sich über ihren nicht-binären Status geöffnet, wie sie die Handlung von Episode drei geliebt hat und wie die Show weiterhin Handlungsstränge enthalten wird, die sich um schwule Charaktere drehen.

"Ich weiß, dass die Leute denken werden, was sie denken wollen" Ramsey sagte kürzlich in einem Interview mit GQ. "Aber sie werden sich daran gewöhnen müssen. Wenn du die Serie nicht sehen willst, weil sie schwule Handlungsstränge hat, weil sie einen Trans-Charakter hat, liegt das an dir, und du verpasst es. Es wird mir keine Angst machen. Ich denke, das kommt von einem Ort des Trotzes."

Es scheint seltsam, dass vermeintliche Fans des Originalmaterials durch die Einbeziehung einer schwulen Romanze frustriert wären, wenn man Ellies eigene Sexualität bedenkt. Ramsey könnte uns hier auch einen kleinen Einblick in die zweite Staffel gegeben haben, da sie sich höchstwahrscheinlich auf Lev beziehen, der in The Last of Us: Part II erscheint.

Dies bedeutet, dass die zweite Saison wahrscheinlich dem Weg der Spiele folgen wird. Ramsey sagt im selben Interview auch, dass es für die Show keine große Notwendigkeit geben wird, die Lücken zwischen dem ersten und zweiten Spiel zu füllen . Dies zeigt erneut die Hingabe von HBOs The Last of Us an sein Ausgangsmaterial.