The Last of Us-Komponist Gustavo Santaolalla gibt potenziellen Hinweis auf Zukunft des Franchise

Die Game Awards stehen fast vor der Tür. Es sollte niemanden überraschen, dass The Last of Us: Part II für eine Vielzahl von Kategorien nominiert wurde. Neben Nominierungen in den Kategorien ''Spiel des Jahres'' und ''Beste Videospieldirektion'', könnte das Action-Adventure auch als Gewinner der Kategorie ''Bester Soundtrack und beste Musik'' ausgehen. Als Reaktion auf die Nominierung, hatte Komponist Gustavo Santaolalla ein bisschen mehr zu sagen, als eine typische Danksagung.

Nachdem er Naughty Dog und dem Creative Director Neil Druckman seinen Dank aussprach, erwähnte er auch, dass ''dies nur der Anfang'' sei. Das kann alles bedeuten, trotzdem könnte es ein Anhaltspunkt dafür sein, dass The Last of Us: Part II nicht unser letzter Abstecher in das Universum war. Santaolallas Arbeit ist ein essenzieller Teil des Last of Us-Franchise, da ist es nur logisch, dass er auch in zukünftigen Projekten dabei sein möchte. Vielleicht interpretieren wir auch einfach nur zu viel hinein in die ganze Sache.

Was meint ihr, werden wir einen Last of Us: Part III kriegen?