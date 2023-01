The Last of Us verlängert für eine zweite Staffel auf HBO

HQ

Ihre ist wirklich nicht die einzige, die The Last of Us auf HBO liebt , da die ersten beiden Episoden der Show sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming Rekorde gebrochen haben. Das habe ich irgendwie erwartet, weshalb ich "Staffel 1" in die Überschrift meiner Rezension aufgenommen habe. Es stellte sich heraus, dass das gerechtfertigt war.

Weil PlayStation Productions und Naughty Dog bestätigt haben, dass The Last of Us für Staffel 2 auf HBO und HBO Max verlängert wurde. Das ist jedoch das einzige, was uns gesagt wird, also muss ich fragen: Glaubst du, dass das ausreicht, um die Geschichte von The Last of Us: Part II neu zu erzählen, und wer sollte die Rolle als Abby, Lev und Crew bekommen? Ich persönlich hoffe, dass dies bedeutet, dass die zweite Staffel mindestens zwanzig Episoden umfassen wird, da das zweite Spiel viel größer ist und noch mehr Raum lässt, um andere Teile dieses erstaunlichen Universums zu erkunden.