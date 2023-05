The Last of Us und Wii Sports wurden in die Video Game Hall of Fame aufgenommen

HQ

Die World Video Game Hall of Fame hat ihren Jahrgang 2023 bekannt gegeben und The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer und Computer Space in ihre stetig wachsende und prestigeträchtige Liste klassischer Videospiele aufgenommen.

In einem Beitrag auf der Website des Strong National Museum of Play wird erklärt, warum die Spiele ausgewählt wurden. Wie wir bereits im März berichteten, hätten viele Titel in die Klasse 2023 aufgenommen werden können, und obwohl Sie für Ihr Lieblingsspiel hätten stimmen können, lag die endgültige Entscheidung am Ende des Tages auch bei Videospieljournalisten und Wissenschaftlern, die dabei helfen, die Bedeutung eines Spiels in der gesamten Branche zu beurteilen.

Während The Last of Us und Wii Sports angesichts ihres Einflusses und ihrer Popularität eine naheliegende Wahl für die Video Game Hall of Fame zu sein scheinen, machen sowohl Barbie Fashion Designer als auch Computer Space nach ein wenig Recherche Sinn als Neuzugänge. Computer Space zum Beispiel war das erste kommerzielle Videospiel und bewies, dass Spiele ein Publikum außerhalb eines Labors erreichen können. Barbie Fashion Designer "wurde zu einem Sprungbrett für die Mädchenspielbewegung und erschütterte die Software- und Gaming-Szene. Es hat auch wichtige Fragen und Debatten ausgelöst", sagt Kristy Hisert, Sammlungsmanagerin.

Was halten Sie von diesen Neuzugängen?