The Last of Us trifft Mario Kart im Saturday Night Live Sketch

HQ

The Last of Us von HBO und PlayStation Productions ist heutzutage der letzte Schrei, daher war es nicht besonders überraschend zu erfahren, dass Pedro Pascal das letzte Saturday Night Live moderieren würde. Wir haben jedoch einige überraschende Dinge daraus gemacht, darunter einen lustigen Sketch, der einen Blick darauf wirft, was HBO mit einer anderen mit Spannung erwarteten Adaption tun könnte.

Denn was würde eigentlich passieren, wenn HBO einen Hybrid aus The Last of Us, Super Mario Bros. und Mario Kart machen würde? Nach der Skizze unten zu urteilen, eine aufregende Show, die sich definitiv von dem mit Spannung erwarteten The Super Mario Bros. Movie unterscheidet. Und ich spreche nicht nur davon, dass Pedro Pascal Chris Pratt als Mario ersetzt...