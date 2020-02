The Last of Us: Teil II wird sich mit Nacktheit und sexuellen Inhalten befassen

Neil Druckmann von Naughty Dog hatte nie Angst davor, seine Meinung lautstark zu äußern oder sich in seinen Werken mit anstößigen Inhalten zu beschäftigen. Als The Last of Us: Part II 2017 während der Paris Games Week gezeigt wurde, erhielt das Spiel einige Kritik für den Grad der dargestellten Gewalt, doch der Entwickler kommunizierte klar und deutlich, dass diese Brutalität nicht abgeschwächt werden würde. Sowohl die Geschichte als auch das Universum von The Last of Us sollten genau so abgebildet werden, weshalb anzunehmen ist, dass die Fortsetzung die empfohlene Alterseinstufung der USK auf ein neues Niveau anheben wird.

Nun wurde die Webseite von The Last of Us: Part II aktualisiert, da die US-amerikanische Zensurbehörde ESRB eine vorübergehende Bewertung des Spiels abgegeben hat. Sowohl das Original als auch der zweite Teil haben mit "Blut und Gore", "intensive Gewalt", "Schimpfwörter" und "Alkohol-/Drogenkonsum" zu tun, doch im Gegensatz zum Original wird es in The Last of Us: Part II nicht nur "Sexuelle Themen" geben, sondern auch einen entsprechenden Anteil, der in den Augen des Komitees die Beschreibungen "Nacktheit" und "Sexueller Inhalt" verdient.

Naughty Dog scheint demnach nicht nur die kleine Kussszene aus der E3-Präsentation von 2018 im Spiel zu bieten, doch wie weit sie beim Thema Sex gehen werden, lässt sich natürlich noch nicht sagen. In vergangenen Trailern wurde zudem angedeutet, dass Ellie womöglich am eigenen Leib sexuellen Missbrauch erfährt. Was haltet ihr von der dargestellten Gewalt und hattet ihr jemals ein ungutes Gefühl, nachdem ihr etwas im Spiel gesehen oder sogar selbst getan habt?