The Last of Us: Teil II auf Ende Mai verschoben

Nach langer Wartezeit und vielen Gerüchten haben wir letzten Monat erfahren, dass The Last of Us: Part II am 21. Februar 2020 auf der Playstation 4 erscheinen soll. Nachdem ein neuer Bericht von Kotaku heute Nachmittag von Verzögerungen im Entwicklungsverlauf gesprochen hat, hat Sony die Verschiebung offiziell bestätigt: The Last of Us: Part II erscheint voraussichtlich erst am 29. Mai 2020. Die Verschiebung kommt nur einen Monat nach der offiziellen Bekanntgabe des Datums und geht laut dem Studio auf die Verbesserung der Spielqualität zurück. Naughty Dog möchte sich die Zeit nehmen, um sicherstellen zu können, dass alle Teile des Spiels auf dem bestmöglichen Niveau sind.

