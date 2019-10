The Last of Us stemmt 20 Millionen Verkäufe

Naughty Dog, das Studio hinter dem kommenden Blockbuster The Last of Us: Part II, hat zahlreiche große Erfolge auf verschiedenen Playstation-Konsolen verzeichnet - auch abseits von Uncharted und dem ersten The Last of Us. Es scheint jedoch so, als sei Ellie und Joels erstes gemeinsames Abenteuer ihr bislang größter Hit.

Der Analyst Daniel Ahmad hat sich die Verkaufszahlen der verschiedenen Naughty-Dog-Spiele genauer angesehen und zog die folgenden Schlussfolgerungen daraus: "Uncharted 2 wurde auf der PS3 über 6 Millionen Mal verkauft, bevor die Uncharted Collection auf der PS4 erschien. Der Ruf von Naughty Dog ist seitdem erheblich gewachsen, mittlerweile hat sich Uncharted 4 auf PS4 über 16 Millionen Mal und The Last of Us sogar über 20 Millionen Einheiten auf PS3/PS4 verkauft."

Dass The Last of Us sogar noch vor Uncharted 4: A Thief's End liegen soll, ist überraschend und interessant. Im Juli 2017 wurde bekannt, dass Naugty Dogs Actionspiel 17 Millionen Einheiten verkaufen konnte, ob Part II seinen Vorgänger schlägt? Der Nachfolger erscheint nächstes Jahr im Februar.