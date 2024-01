"The Last of Us"-Star verrät, wann die Dreharbeiten zu Staffel 2 beginnen

HQ

"The Last of Us"-Star Young Mazino hat verraten, wann die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie offiziell beginnen. Mazinos Besetzung als Jesse wurde kürzlich enthüllt, gefolgt von der Nachricht, dass Isabela Merced Dina spielen würde.

Mazino hat im Gespräch mit Variety ein wenig über seine bevorstehende Rolle gesprochen und darüber, wann er mit den Dreharbeiten beginnen wird. Anscheinend hat er noch ein paar Reit- und Schusswaffentrainings vor sich, aber ansonsten ist der Plan, ihn in zwei Wochen am Set zu haben. Da Jesse ein wichtiger Teil der Geschichte von The Last of Us: Part II ist, scheint es, als würde auch Staffel 2 um diese Zeit in vollem Gange sein.

Mazino verriet auch, wie er die Rolle des Jesse bekam: "Nachdem der Streik vorbei war, konnte ich ein Treffen mit dem Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann bekommen, und wir haben es einfach zerstückelt. Ich habe das Videospiel vor dem Treffen gespielt und wir hatten ein langes Gespräch über ihren Prozess und was sie suchen. Ich denke, 'Beef' hat mich den Rest des Weges gepusht. Das ist das Schöne an dem, worauf ich jetzt hinaus will. Es ist mehr ein Gespräch als ein Vorsprechen."

Der Schauspieler hatte noch keine Gelegenheit, Bella Ramsey, die Ellie spielt, oder Pedro Pascal, der Joel spielt, zu treffen, aber hoffentlich kann ihre Chemie auf der Leinwand mit dem übereinstimmen, was wir im Spiel sehen.