"The Last of Us"-Star Bella Ramsey will einen Bösewicht spielen

Bella Ramsey, bekannt unter anderem aus Game of Thrones und zuletzt auch der gefeierten TV-Adaption von The Last of Us, will als nächstes eine etwas kompliziertere Rolle spielen. Das sagte Ramsey kürzlich in einem Interview mit LADbible und nannte unter anderem den Joker aus Batman als Traumrolle.

"Ich habe noch nicht wirklich einen Bösewicht gespielt. Also will ich einen Bösewicht spielen. Aber wie ein wirklich interessanter, komplizierter, komplexer Bösewicht. Der Joker, so jemand wirklich Interessantes."

Worin würdest du Ramsey gerne als nächstes sehen?