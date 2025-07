The Last of Us Staffel 3 soll 2027 erscheinen, könnte die letzte Staffel sein

HQ

Die TV-Serie The Last of Us ist kürzlich von der Handlung des ersten Spiels zur zweiten gesprungen und versucht mit ihrer dritten Staffel, diesen Handlungsstrang aus Abbys Perspektive fortzusetzen. Es kann jedoch sein, dass wir eine Weile warten werden, bis wir diesen Perspektivenwechsel sehen.

HBO-Chef Casey Bloys hat gesagt, dass er erwartet, dass The Last of Us Staffel 3 irgendwann im Jahr 2027 ausgestrahlt wird. Er ist sich auch noch nicht sicher, ob wir zwei weitere Staffeln bekommen, die Abbys Sichtweise und den Epilog zusammenfassen, oder nur eine weitere, längere Staffel, um die Ereignisse von The Last of Us: Part II abzuschließen.

"Craig [Mazin] arbeitet immer noch daran, ob es zwei weitere Saisons oder eine weitere lange Saison sein wird. Es ist noch nicht entschieden, und ich folge Craigs Beispiel in dieser Hinsicht", sagte er gegenüber Variety.

Bloys kommentierte auch den Verlust von Naughty Dog-Hauptdarsteller Neil Druckmann für Staffel 3 mit den Worten: "Es war fantastisch, Neil dabei zu haben. Viele Leute wissen nicht, dass Neil einen Vollzeitjob hat, indem er Videospiele entwickelt und Naughty Dog leitet. Es ist eine wirklich große Aufgabe, die er hat. Ich verstehe also, warum er sich darauf konzentrieren muss. Aber ich glaube, er hat uns mit der Serie eine gute Blaupause gegeben. Und natürlich ist Craig ein Profi, also denke ich, dass wir in ausgezeichneter Form sein werden. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen."

Zwei weitere Jahre zu warten, um mehr von The Last of Us zu sehen, mag wie ein kleiner Schlag klingen, aber die erste Staffel, die 2023 veröffentlicht wird, die zweite 2025 und die dritte im Jahr 2027 macht im HBO-Zeitplan Sinn.