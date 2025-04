The Last of Us Staffel 3 noch vor Beginn von Staffel 2 offiziell bestätigt

HQ

The Last of Us kehrt nächsten Montag mit der zweiten Staffel auf HBO/Max zurück, aber schon vorher hat Max bestätigt, dass The Last of Us für eine 3. Staffel zurückkehren wird. Es war nur eine Frage der Zeit, aber um alle Zweifel auszuräumen, wurde die dritte Staffel offiziell freigegeben und angekündigt.

Für die dritte Staffel wurde noch kein Datum genannt, aber wir wissen bereits, dass die zweite Staffel kürzer sein wird, sieben Episoden, und sie wird nicht die Gesamtheit von The Last of Us: Part II abdecken, das ein viel längeres Spiel war als das erste Spiel, das bereits in der ersten Staffel behandelt wurde.

Es bleibt abzuwarten, wie sie die Geschichte des Spiels auf zwei Saisons aufteilen werden... oder vielleicht drei, da Neil Druckmann und Craig Mazin zuvor über die Möglichkeit gesprochen hatten, Staffel 4 zu erreichen. Aber bevor wir uns darüber Sorgen machen müssen, denken Sie daran, dass The Last of Us: Staffel 2 ab Montag, dem 14. April, auf Max gestreamt wird.