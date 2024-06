The Last of Us Staffel 2 wird nur 7 Episoden lang sein

HQ

Als HBO die Regisseure für Staffel 2 von The Last of Us enthüllte, haben einige von euch vielleicht bemerkt, dass es sieben Personen waren. Dies führte zu Diskussionen darüber, ob einer von ihnen bei mehreren Episoden Regie führen würde. Die Antwort ist nein.

Deadline hatte die Ehre, mit den Co-Schöpfern, ausführenden Produzenten, Showrunnern und Regisseuren Craig Mazin und Neil Druckmann zu sprechen, und das Duo bestätigt, dass The Last of Us Staffel 2 nur 7 Episoden haben wird. Das wird wahrscheinlich viele von euch schockieren, da The Last of Us: Part II, das Spiel, auf dem die zweite Staffel basieren wird, viel größer ist als das Original, das 9 Episoden hat. Die gute Nachricht ist, dass es so klingt, als hätten HBO, Mazin und Druckmann die Anzahl der Episoden gesenkt, um die Leute im Grunde um mehr Staffeln betteln zu lassen:

"Das Story-Material, das wir aus Teil II des Spiels erhalten haben, ist viel mehr als das Story-Material aus dem ersten Spiel, also mussten wir von Anfang an herausfinden, wie wir diese Geschichte über die Staffeln hinweg erzählen können. Wenn man das tut, sucht man nach natürlichen Breakpoints, und wie wir es in dieser Staffel dargelegt haben, fühlte sich der natürliche Breakpoint an, als wäre er nach sieben Episoden gekommen", sagte Mazin gegenüber Deadline und wiederholte seinen Wunsch, mindestens 3 Staffeln der Serie zu machen. Tatsächlich scheint er heutzutage sehr begierig darauf zu sein, 4 zu machen:

"Wir glauben nicht, dass wir in der Lage sein werden, die Geschichte auch innerhalb von zwei Staffeln [2 und 3] zu erzählen, weil wir uns Zeit nehmen und interessante Wege gehen, was wir auch in Staffel 1 ein wenig getan haben. Wir haben das Gefühl, dass es mit ziemlicher Sicherheit der Fall sein wird, dass Staffel 3 - solange die Leute weiter zuschauen und wir mehr Fernsehen machen können - deutlich größer sein wird. Und in der Tat könnte die Geschichte Staffel 4 erfordern (...) Eines ist absolut sicher, ich sehe nicht, wie wir die Geschichte, die nach der Fertigstellung von Staffel 2 übrig bleibt, in einer weiteren Staffel erzählen könnten."

Die Serie wird also weiterhin Geschichten erzählen, die nicht in den Spielen enthalten sind. Nicht besonders überraschend angesichts des Erfolgs der Bill und Frank-Episode der ersten Staffel und der Tatsache, dass Jeffrey Wrights Isaac anscheinend mehr Bildschirmzeit in der TV-Serie als im Spiel bekommen wird. Die gute Nachricht ist, dass uns gesagt wurde, dass mindestens eine der Episoden in Staffel 2 "ziemlich groß" sein wird. Hoffen wir, dass dies das Tempo noch besser macht und dass genügend Leute weiterschauen, damit HBO grünes Licht für eine dritte und vierte Staffel gleichzeitig gibt, wenn Staffel 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf Max Premiere feiert.